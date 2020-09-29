Олег Майами признался, что не любил Настю Ивлееву, когда встречался с ней

Пара была вместе около 3-х месяцев.

Все говорят об исполнителе Олеге Майами в контексте его нынешних отношений с 35-летней ведущей Айзой Анохиной. Однако был у него период в жизни, когда он встречался со звездой «Орел и решка» Настей Ивлеевой. Отношения популярной блогерши и экс-подопечного Максима Фадеева продлились всего 3 месяца. Как признался Майами в недавнем интервью, он никогда не испытывал любви к эффектной блондинке.

«Я не любил Настю. У нас были отношения три месяца. Она была в разъездах, я – на концертах. У нас не было долгих отношений. Мы легко расстались», — поделился исполнитель в youtube-шоу «50 вопросов».

Что интересно, еще в 2018 году, когда Олег встречался с Настюшкой «Опасность», он был другого мнения. Исполнитель открыто говорил, как сильно влюблен в Ивлееву. Он даже снял ее в своем клипе на песню «Если ты со мной».

«Я влюблен. И не собираюсь ни от кого это скрывать. В ней я увидел свое отражение», — говорил еще два года назад артист.

Отметим, что на расставание пары повлияло и появление в жизни Ивлеевой эпатажного исполнителя Элджея. Майами даже обрадовался, когда узнал, что бывшая так скоро закрутила роман с его другом. Ведущий шоу напомнил Олегу, что он когда-то признавался в глубоких чувствах к блогерше. Он удивился.

«Я говорил, что люблю? Значит, любил… Да нет! Она мне просто нравилась. У меня есть такая штука: я вижу тех, кто в скором времени превратится во что-то масштабное. Настюха должна была быть такой сочной. Все же при ней!» — добавил артист.

Настя Ивлеева в июне 2018 объявила, что встречается с Элджеем, а в сентябре 2019 стало известно о том, что они поженились. Пышного торжества по этому случаю молодожены решили не устраивать.

Олег Майами уже больше года состоит в отношениях с Айзой Анохиной, с которой начал общаться после шоу «Форт Боярд». Пару не смущает разница в возрасте, они не перестают признаваться друг другу в любви. Ведущая вообще нашла в молодом бойфренде отдушину после тяжелого второго брака с Дмитрием Анохиным, где она не могла почувствовать себя красивой и любимой женщиной.

Что касается слов Майами о женственной фигуре его бывшей пассии, то сейчас все несколько изменилось. Так, еще когда Настя Ивлеева снималась в своих первых сезонах «Орла и решки», то обладала аппетитными формами, на которые можно было посмотреть в мартовском выпуске журнала MAXIM (2019 г.). За последний год внешность популярной блогерши и телеведущей изменилась. Она сильно похудела, а вместе с весом ушли и женственные формы. Настюшка «Опасность» и сама замечает изменения и легко смеется над собой. Например, она накануне в своем профиле Instagram разместила шутливый пост с просьбой найти ее грудь и вернуть ей за вознаграждение.

«Срочно! Пропала грудь! 3 размер! Бодрые, веселые сиськи ушли в неизвестном направлении и не вернулись! Ищем, не можем найти. Если есть хоть какая-то инфа, сообщите в комментариях. Нашедшему хоть одну сиську – вознаграждение 0 долларов», — написала ведущая, отметив, что делает это «не ради себя, а ради Лехи» (Алексей Узенюк – муж).

Напомним, что Настя Ивлеева снова вернулась в проект «Орел и решка». Этому поспособствовала большая любовь зрителей, которые не хотели отпускать веселую ведущую с проекта. Своими просьбами они буквально вернули Настюшку «Опасность» на проект. Чего не скажешь о ее лучшей подруге Юлии Коваль. Блогерша хотела тем же способом «протащить» подругу в популярный тревел-проект, но зрители дали четко понять, что не желают видеть Коваль в «Орел и решка». Несмотря на это, Коваль тоже отправилась в путешествия, поэтому две подружки радостно снимают забавные Stories между съемками телепроекта.