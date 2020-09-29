Волинянин, який торгував зброєю, сидітиме у тюрмі

Ковельчанин відбуватиме реальне покарання за торгівлю зброєю.
Ще у 2016 році 39-річного волинянина викрили в незаконному зберіганні й збуті двох гранат «Ф-1», тротилової шашки, пістолета «Walter» із глушником та набоїв до нього, — інформує пресслужба обласної прокуратури.
Ковельський міськрайонний суд тоді призначив чоловікові покарання у виді чотирьох років позбавлення волі зі встановленням однорічного іспитового строку.
Не погодившись із цим вироком, прокурори оскаржували його в судах апеляційної та касаційної інстанцій.
Нині Тернопільский апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції та постановив новий вирок, яким ковельчанина засудили до реальної міри покарання – чотирьох років позбавлення волі.
Вирок набрав законної сили.
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