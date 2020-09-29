Самоизоляцию для пожилых в Москве установили на месяц

Рекомендации по соблюдению домашнего режима для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями сохранятся до 28 октября, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина.

Ограничения для этих групп граждан вновь ввели 28 сентября на фоне роста новых случаев заражения коронавирусом в Москве.

Также согласно новой версии указа, работодателям рекомендовано перевести работников на дистанционный режим работы до 28 октября.

Напомним, 25 сентября Собянин заявил о значительном увеличении числа выявленных случаев новой коронавирусной инфекции. Градоначальник попросил пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями с понедельника, 28 сентября, оставаться дома.

В России второй день подряд фиксируется больше 8 тыс. случаев заражения — число инфицированных с каждым днем растет. В пятерку регионов с наибольшим числом заразившихся за сутки вошли Москва — 2 300 человек, Санкт-Петербург — 251, Московская область — 209, Ростовская — 190, Нижегородская — 168.

Всего в стране нарастающим итогом выявлены 1 167 805 заболевших в 85 регионах.