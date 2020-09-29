В Питере опять «расчлененка»

К ленинградскому яхт-клубу прибило мешок с фрагментами трупа.

Сегодня, 29 сентября, в окрестностях Санкт-Петербурга следователи и сотрудники полиции выловили из Невской губы мешок с расчленённым телом, пишет «Фонтанка».

Примерно в 17.15 к яхтенному клубу «Геркулес», расположенному на Береговой 19, прибило мешок, внутри которого находилось тело без рук и головы.

В настоящее время в яхт-клубе работает следственно-оперативная группа. Расследование продолжается.

Напомним, «Блокнот» накануне писал о петербургском депутате, который подозревается в убийстве своей супруги. О смерти женщины сообщил в полицию ее сын, который обнаружил дома тело с признаками насильственной смерти. Там же он встретил депутата Игоря Шокина, в одних трусах и в неуравновешенном состоянии. После этого депутат скрылся и прятался в ближайших кустах. Как сообщили в уголовном розыске Курортного района Петербурга, депутат, вероятно, «не в своем уме».

Впрочем, убийства с расчленением в Санкт-Петербурге случаются настолько часто, что эти новости уже можно считать чуть ли не повседневными событиями. Так, жена покойного рэпера Энди Картрайта расчленив тело покойного мужа, внутренности промыла в стиральной машине. А «вторая половинка» музыканта Павла Бесфамильного Екатерина Киттель сделала сэлфи с ним уже после смерти, и, выложив в сеть, объяснила это большой любовью. И, конечно же, у всех на слуху история с преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегом Соколовым, который расчленил свою аспирантку Анастасию Ещенко. Суд над ним до сих пор идет, так что официально его нельзя считать убийцей, несмотря на леденящие кровь доказательства.