Аналитик: Процентные ставки в Турции могут постепенно вырасти до 11,75%

Центробанк Турции на прошлой неделе повысил базовую процентную ставку до 10,25%, но чиновники, определяющие денежно-кредитную политику, используют так называемый коридор процентных ставок, который позволяет им финансировать национальные банки по ставкам до 13,25%, указывает Ahval.

ЦБ выделил 175 млрд лир (22,3 млрд долларов) из общего объёма финансирования в 240 млрд лир с середины августа посредством операций обратного выкупа, написал Штадтмиллер в комментариях в Twitter. По его словам, срок погашения этих бумаг будет составлять около 50 млрд лир в неделю, а это означает, что сочетание новых фондов будет иметь важное значение для определения процентных ставок в будущем.

По словам стратега, в пятницу ЦБ предложил банкам лишь 5 млрд лир по своей базовой ставке и ничего в понедельник, что свидетельствует о том, что чиновники по денежно-кредитной политике склоняются к предоставлению капитала через механизм процентной ставки овернайт на уровне 11,75%.

Такая политика постепенно приведёт к увеличению средневзвешенной стоимости фондирования для банков до 11,75% с 10,99% в настоящее время. Он также добавил, что средние процентные ставки могут вырасти ещё больше, если Центральный банк примет решение об открытии фондирования при ставке окна поздней ликвидности в 13,25%.

Инвесторы в Турции задаются вопросом, приведёт ли повышение базовой ставки на прошлой неделе к увеличению общих процентных расходов для банков. Эта неопределённость усилила давление на лиру. Напомним, что до повышения ставок ЦБ предоставлял кредиты по средней ставке в 10,6%.

Лира во вторник упала до рекордного минимума в 7,8486 за доллар. Инфляция в Турции в августе составила 11,8%, что означает, что реальные процентные ставки остаются на отрицательной территории.