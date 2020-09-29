Армения заявила о сбитом турецким F-16 штурмовике Су-25

Фото: Umit Bektas / ReutersПродолжение: Турция отреагировала на данные о сбитом армянском штурмовике Су-25

Минобороны Армении заявило, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25, передает «Sputnik Армения».

Пресс-секретарь министра обороны Шушан Степанян сообщила, что турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа. Он прикрывал азербайджанскую авиацию и беспилотники, которые наносили удары по населенным пунктам Варденис, Мец Масрик и Сотк в Армении.

Пилот Су-25 погиб. Подчеркивается, что штурмовик в этот момент находился в воздушном пространстве Армении.

Отмечается, что штурмовик в момент атаки находился в воздушном пространстве Армении. Посол страны в России Вардан Тоганян уже сообщил, что Ереван прорабатывает вопрос обращения в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с инцидентом, передает РИА Новости. Ранее он заявил, что Ереван применит ракеты, если Турция начнет использовать в Нагорном Карабахе истребители F-16.

Турция заявила, что приравнивает Азербайджан к своей территории

Турция, а вслед за ней и Азербайджан уже опровергли заявление Еревана о сбитом истребителе, говорится в Telegram-канале RT.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с самого начала конфликта выразил поддержку Баку и неоднократно призывал покончить с «оккупацией Арменией территории Азербайджана», имея в виду территорию НКР. 29 сентября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил готовность Анкары воевать за интересы Баку, тем самым «защищая одну нацию в двух странах».

Истребители турецких ВВС появились в зоне боевых действий в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР, Республике Арцах) в первый же день, 27 сентября. Об этом ранее сообщили в Минобороны Армении, подчеркнув, что это указывает на прямое участие Анкары в войне. Однако F-16 до этого момента выполняли только разведывательные функции.

Азербайджан проводит в Нагорном Карабахе «контрнаступательную операцию»

Первые сообщения об обстрелах в районе линии соприкосновения между Республикой Арцах и Азербайджаном появились рано утром в воскресенье, 27 сентября. После того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о том, что на территории непризнанного государства, находящегося под военной защитой страны, начались боевые действия, в Баку объявили, что проводят «контрнаступательную операцию» в ответ на артобстрелы со стороны армянских военных.

До полудня того же дня в Ереване и НКР объявили военное положение и полную мобилизацию, азербайджанские власти частично ввели этот режим позже вечером первого дня боев. Стороны приводят разные данные о погибших и раненых, которые постоянно обновляются. Известно, что счет жертв пошел на сотни человек.

Россия, являясь одной из стран-посредников в урегулировании Карабахского конфликта с 1994 года, одной из первый призвала стороны немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Эту позицию поддержали другие страны и международные организации, такие как ОБСЕ и НАТО. В поддержку Азербайджана и продолжения боевых действий высказались Турция и Афганистан.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются. В июле этого года случились боестолкновения на армяно-азербайджанской границе, примерно в 300 километрах от Карабаха. Число погибших с обеих сторон составило 18 человек.