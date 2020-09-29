МИД: Франция и Швеция не ответили на запросы России по Навальному

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Швеция и Франция, как и Германия, не ответили на запросы Генпрокуратуры России по ситуации с Алексеем Навальным, сообщил российский МИД.

«Нет ответов не только на наши запросы к Берлину, но и на обращения по линии Генпрокуратуры России и в рамках Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), адресованные властям Швеции и Франции, в лаборатории которых немцы в нарушение общепризнанных уголовно-процессуальных норм передали имеющиеся у них пробы на анализ», — заявили в министерстве.

МИД напомнил, что Генпрокуратура России уже направила три запроса Германии, но не получила на них ответы.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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