Путин заявил Пашиняну о необходимости прекратить бои в Карабахе

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Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции расширенное заседание президиума…

Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин выразил Пашиняну озабоченность продолжающимися боевыми действиями в Карабахе и заявил, что стороны должны прекратить огонь. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями. Акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса», — сообщает Кремль.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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