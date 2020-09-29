Глава Первомайского района Алтайского края вышел комы

Главу Первомайского района Александра Иванова вывели из состояния комы, в котором он находился с середины сентября после несчастного случая. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на два источника в районной администрации.

34-летний Александр Иванов находился в состоянии комы более двух недель. В первой половине дня 29 сентября изданию стало известно, что медикам удалось вывести чиновника из нее. По данным «Толка», пока он не говорит и не может самостоятельно дышать. Врачи не делают каких-либо прогнозов до проведения специальных тестов и дальнейшего наблюдения.

Напомним, в середине сентября глава Первомайского района Александр Иванов в тяжелом состоянии госпитализирован в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Как уточнил ИА «Банкфакс» руководитель аппарата администрации района Вадим Чутчев, серьезную травму Иванов получил накануне в результате несчастного случая. По словам Чутчева, глава района находился на выходном у себя дома, поскользнулся и упал. Обязанности главы в настоящее время исполняет первый заместитель Дмитрий Шипунов.