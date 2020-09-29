Скончался старейший арабский правитель – 91-летний эмир Кувейта Сабах IV

Старейший арабский правитель, 91-летний эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, или Сабах IV, скончался в США, где он находился на лечении с конца июля после проведенной ему операции. Об этом сообщил министр по делам канцелярии эмира Али аль-Джарах ас-Сабах Сабаха в эфире Кувейтского гостелевидения.

«Эмир Кувейта, его Величество Сабах аль-Ахмед ас-Сабах, отошел к Аллаху», — цитирует РИА «Новости» ас-Сабаха.

Фото: пресс-служба Кремля

Сабах IV стоял у руля государства с января 2006-го. Ранее работал в должности премьер-министра. С 1963 по 2003 год был министром иностранных дел страны.

По информации издания, Сабаху IV провели операцию по удалению двух опухолей. Власти Кувейта информировали, что состояние здоровья эмира стабильное и он скоро поправится.

Новым эмиром Кувейта назначен наследный принц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Он будет приведен к присяге в среду.