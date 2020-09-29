Турецкий истребитель сбил армянский штурмовик. На этом настаивает официальный Ереван

Значит ли это, что Москва должна выступить на стороне Армении?

Во вторник, 29 сентября, турецкие истребители дали бой ВСС Армении в Нагорном Карабахе без официального объявления войны, сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян. По данным республиканского ведомства, турецкие F-16 обеспечивали нанесение ракетных ударов по населенным пунктам и сухопутным подразделениям армянской армии, в результате чего один из истребителей сбил Су-25.

«Сегодня с 10:30 истребители F-16 ВВС Турции поднялись в воздух из аэропорта «Гянджа» Азербайджанской Республики и обеспечивали нанесение бомбардировочно-ракетных ударов по населенным пунктам и сухопутным подразделениям ВС Армении, расположенным в областях Варденис, Мец Масрик, Сотк Варденисского региона Республики Армения азербайджанскими бомбардировщиками Су-25 и БПЛА турецкого производства «Байрактар” из аэропорта “Даляр»», — пишет в Facebook Шушан Степанян.

В ходе вооруженного столкновения турецкий истребитель F-16 сбил штурмовик Су-25, принадлежащий ВВС Армении, резюмировала Шушан Степанян. По ее сведениям, пилот погиб.

Анкара и Баку поспешно опровергли информацию о сбитом самолете, так как турецкая лира стала стремительно дешеветь на фоне распространения информации Министерства обороны Армении, сообщает Bloomberg. Глава департамента коммуникаций администрации Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун заявил агентству, что это «абсолютная ложь».

Азербайджанская сторона также заявила, что Турция не принимала участия в боевых действиях в районе Нагорного Карабаха. «Информация армянских СМИ ложь и очередная фантазия армянской военной пропагандистской машины», — заявил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил телеканалу NTV, что осуждает не только действия Армении в Нагорном Карабахе, но и решения Минской группы ОБСЕ, в которую входят Россия, США и Франция. Президент Турции открыто заявил, что эти страны не способны решить карабахскую проблему. «За 30 лет группа не смогла решить этот вопрос, и сделала все, чтобы он не решился. Сейчас они нас учат, а иногда и угрожают», — сказал турецкий лидер.

«Турция всегда поддерживала Азербайджан в конфликте с Арменией из-за Нагорного Карабаха, намерена она это делать и впредь», — расставил приоритеты Реджеп Тайип Эрдоган.

О том, что Турция вмешается в конфликт на стороне Азербайджана, не было секретом и для граждан Армении. Так, жительница Еревана Анна Надирян в беседе с журналистом «Блокнота» сообщила, что подобное развитие событий ожидалось уже давно.

«То, что Турция готовит совместный заход с Азербайджаном – не было неожиданностью. Об этом говорили в Ереване еще летом, когда они [Анкара и Баку] проводили совместные учения на границе , — рассказала «Блокноту» Надирян. — Стычки на границе происходили регулярно, хотя широко и не освещались в мировых медиа. Но то, что происходит сейчас, уже не просто стычка, военные действия идут по всей протяженности границы и теперь уже перешли на территорию Армении».

В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о необходимости немедленного прекращения огня и возвращения за стол переговоров. «В лице Минской группы ОБСЕ предлагает для этого подходящий форум. Соседние страны должны способствовать мирному урегулированию», — сообщил немецкий кабмин.

Президент РФ Владимир Путин также высказался за мирное урегулирование конфликта, призвав обе стороны прекратить боевые действия и возобновить мирные переговоры.

Ранее в экспертном интервью «Блокноту» политолог Михаил Нейжмаков рассказал, что практически любое обострение в отношениях Азербайджана и Армении создает поводы для критики в адрес Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) со стороны части политиков, представителей СМИ Армении. То есть критики самого факта присутствия, и в то же время незащищенности со стороны организации.

Сегодня представитель Армении Виктор Биягов заявил о том, что территориальной целостности и суверенитету республики существует угроза со стороны Азербайджана. В связи с чем страна готова обратиться ОДКБ при условии, что конфликт в Карабахе усугубится.

Вместе с тем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков лишь констатировал, что обострение в Нагорном Карабахе — тема для глубокого анализа и обсуждения в рамках ОДКБ.

«Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе — худшее, что могло случиться, потому, что это не типичная территориальная или ресурсная дележка — это конфликт наций и религий», — считает политолог Алина Жестовская. В интервью «Блокноту» она также уточнила, что участников данного конфликта «усадить за стол переговоров» будет практически невозможно.

«Это конфликт, в который стороны ввязываются с азартом, в котором с мальчишеским задором желает поучаствовать население и уроженцы двух государств, не по принуждению власти, а в едином с ней порыве, — констатировала Жестовская.

Для справки: Су-25 «Лягушачья лапа» – советский бронированный штурмовик дозвукового поколения истребителей. Впервые Су-25 поднялся в небо в 1975 году. Самолет до сих пор используется вооруженными силами различных стран мира, в том числе и России.

F-16 «Боевой сокол» – американский высокоэффективный сверхзвуковой истребитель четвёртого поколения. Впервые введен в эксплуатацию в 1979 году. Состоит на вооружении ВВС таких стран как США, Израиль, Польша и многих других.