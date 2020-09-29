Алтайский госуниверситет частично возвращается удаленке начала октября

Ректор АлтГУ Сергей Бочаров подписал приказ, согласно которому с 1 октября в вузе будет частично возвращен дистанционный формат обучения с целью профилактики ковида. Эту информацию уже довели до студентов, рассказала ИА «Банкфакс» глава студенческой администрации института массовых коммуникаций, филологии и политологии Ксения Мозжилина.

Студентка рассказала, что по приказу ректора с 1 октября некоторые лекции в АлтГУ будут проходить в дистанционном формате. Речь идет о «парах», на которых одновременно должны присутствовать более 40 человек. Поскольку такое наполнение аудиторий на лекционных занятиях явление обычное, серьезная часть обучения будет проводиться на «удаленке». По словам Ксении Мозжилиной, дистант проходит с использованием образовательного портала вуза Moodle. При этом преподаватели могут пользоваться и другими ресурсами.

Как это будет происходить на практике, пока не ясно. Судя по расписанию отдельных групп на следующую неделю, в один день у студентов могут стоять практические занятия в аудиториях и дистанционные лекции. Если ничего не изменится, то студентам в такие дни придется оперативно искать место с Интернетом и компьютером, чтобы не пропустить предмет.

Между тем в пресс-службе АлтГТУ им. Ползунова «Банкфаксу» рассказали, что подобный формат работает в «политехе» уже с 1 сентября. Все лекции здесь проходят дистанционно, а на практических занятиях присутствуют малые группы студентов, которые носят маски. В данном случае расписание формируется с учетом этого фактора.

Отметим, что решение о переводе обучения в онлайн принимают сами вузы. Об этом ранее говорил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, писал ТАСС. К примеру, в Новосибирске Сибирский институт управления (филиал РАНХиГС) полностью перешел на дистанционное обучение до середины октября в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Что касается школ, то недавно замминистра просвещения России Дмитрий Глушко сообщил, что массового перехода СОШ на дистант не будет при соблюдении мер защиты. Как писал «Коммерсантъ», в данный момент на «удаленку» было переведено около 100 школ по всей стране. «Мы уверены, что соблюдение профилактических мероприятий, санитарных, гигиенических правил каждым человеком позволят избежать перехода на дистанционное обучение и массового закрытия на карантин», — сказал Глушко.

Накануне замглавы Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина рассказала, что на 25 сентября 42 школьника, 14 детсадовцев и 23 сотрудника образовательных учреждений проходили лечение от коронавируса. При этом в крае было приостановлено обучение в двух школах, в 19 группах детских садов и 155 классах 43 школ по причине отсутствия более 20 % воспитанников, связанного с заболеванием ОРВИ. По словам специалиста, начальные классы переводятся на дистант, если у педагога или ученика был выявлен ковид. Если случай заражения фиксируется в дошкольном учреждении, то вся группа и воспитатель уходят на изоляцию.