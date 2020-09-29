За товщиною, формою, кольором: як обрати бруківку «LeBruk»*

Бруківка – найпопулярніший сьогодні спосіб мощення дворів, тротуарів і площ, адже це не лише доступно, а й практично та естетично.

Що потрібно знати, аби не помилитись при купівлі бруківки «LeBruk», йдеться у матеріалі «Т1».

В першу чергу треба враховувати призначення бруківки та площу території, яку треба замостити. Після цього визначають товщину, форму та колір.

ТОВЩИНА БРУКІВКИ



Перше, на що варто звернути увагу при виборі бруківки – це її товщина.

«Бруківку якої товщини потрібно обрати, залежить від навантаження площі, яка буде експлуатуватися», — зауважує начальник виробництва «LeBruk» Ігор Констанкевич.

Компанія «LeBruk» виготовляє бруківку товщиною від 4 до 8 сантиметрів: чим більша товщина, тим, відповідно, більші навантаження витримує бруківка.

Плити товщиною чотири сантиметри підходять для приватних подвір’їв і пішохідних тротуарних доріжок. Також вони витримають легковий автомобіль, якщо ви захочете поставити його біля будинку. При цьому, чим менші за площею елементи, тим вони міцніші. Наприклад, плити з гранями 20 на 10 сантиметрів будуть міцнішими, ніж з гранями 50 на 50 сантиметрів.

Якщо замощувати треба, наприклад, територію, де їздять машини, товщина має становити не менше шести сантиметрів.

«Цієї товщини достатньо для того, щоб по ній рухались пішоходи, їздила прибиральна техніка», — розповів Ігор Констанкевич.

А от бруківка товщиною 8 сантиметрів витримує навіть вантажні автомобілі. Її можна класти на території підприємств або ж доріг, де буває такий транспорт.

Тож, якщо мова йде про складські території, промислові майданчики, автозаправні станції, то мінімальна товщина бруківки, зважаючи на навантаження, — не менше 8 сантиметрів.

Так, бруківка компанії «LeBruk» товщиною 4 сантиметри — це:

«Ля Брук»,

«Носталіт»,

«Піксель».

Бруківка компанії «LeBruk» товщиною 6 сантиметрів — це:

«Цеглинка»,

«Дуо»,

«Піксель»,

«Квадрат».

Бруківка компанії «LeBruk» товщиною 8 сантиметрів — це «Котушка».

ФОРМИ БРУКІВКИ



Загалом «LeBruk» виготовляє сім різних форм бруківки.

При виборі форми можна керуватись власним смаком або ж замовити проект у дизайнера. Так, якщо потрібно викласти бруківкою власне подвір’я, облаштувати клумби і доріжки, варто поєднувати різні форми.

Найпоширенішими є форми «Носталіт», «Дуо» та «Цеглинка», які вже встигли стати класикою і досі користуються попитом серед замовників.

Якщо потрібно, аби бруківкою було легко ходити на підборах або возити по ній дитячий чи інвалідний візок, варто обирати форму, в якої найменша глибина швів.

Зокрема «LeBruk» випускає безшовну бруківку «Піксель». До речі, товщина швів ніяк не впливає на те, чи буде крізь них проростати трава.

Бруківка «LeBruk» за формою буває:

— «Ля Брук»: прямокутна, чотирьох різних розмірів: 12х12, 18х12, 24х12, 30х12 см

— «Носталіт»: нетипова, знизу – прямокутна, а вгорі – овальна зі «зрізаними» краями. Плитка є трьох розмірів: 9х12, 12х12 та 18х12 см. Усі ці розміри використовуються одночасно, чим створюють оригінальний візерунок.

— «Цеглинка»: складається з однакових прямокутників розміром 20х10 см.

— «Дуо»: складається із двох прямокутників різних розмірів: 16х16 і 16х24 см.

— «Квадрат»: квадрати розміром 40х40 см.

— «Піксель»: складається з трьох прямокутників різних розмірів: 9х12, 12х12 і 18х12 см.

— «Котушка»: складається з однакових елементів розміром 16х20 см

КОЛЬОРОВА ГАМА



Зрозуміло, що колір бруківки залежить від побажань замовника та дизайну території.

«В принципі ми можемо зробити будь-який колір бруківки. Але є базові, які користуються попитом, — сірий, коричневий, чорний, оливковий, червоний. Рідко трапляються замовники, які хочуть нестандартні кольори бруківки. До екстра-кольорів відносимо – зелений, жовтий, білий, синій», — каже Ігор Констанкевич.

Також компанія «LeBruk» почала випускати новий вид плитки – «Колормікс». Це особлива бруківка, яку пофарбували одразу у кілька кольорів. Поєднати можна будь-який з цих кольорів: сірий, чорний, білий, червоний, жовтий, зелений, оливковий та коричневий. В результаті на поверхні з’являються візерунки і переливи різних відтінків.

Бруківці «LeBruk» надає кольору якісна матова фарба німецької компанії Bayferrox, яка не вигорає на сонці. Якщо ж плитка потьмяніла, її варто просто помити і колір повернеться.

Найпопулярніший колір бруківки – сірий. Його використовують у міських зонах та на підприємствах. А от на приватних подвір’ях доречним буде кольорова, хоча вона дорожча за сіру.

Так, ціна бруківки «LeBruk» залежить від кольору:

— «Ля Брук»: сіра – 205 грн/м2, кольорова – 222 грн/м2.

— «Носталіт»: сіра – 205 грн/м2, класичні кольори: червона, чорна, оливкова – 222 грн/м2, інші кольори – 285 грн/м2.

— «Цеглинка»: сіра – 225 грн/м2, кольорова – 248 грн/м2.

— «Дуо»: сіра – 225 грн/м2, кольорова – 248 грн/м2.

— «Квадрат»: сіра – 225 грн/м2, кольорова – 248 грн/м2.

— «Піксель»: сіра – 225 грн/м2, кольорова – 248 грн/м2.

— «Котушка»: сіра – 225 грн/м2, кольорова – 248 грн/м2.

Детальніше про усі види бруківки читайте на сайті компанії.

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