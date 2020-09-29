Метеорит пролетел над Европой и вернулся обратно в космос: видео

Полет невероятно яркого метеорита удалось снять на видео, которое сразу же было опубликовано в сети, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Европейское космическое агентство выложило уникальное видео, которое было записано на одну из камер специальной системы Global Meteor Network. На видео можно рассмотреть достаточно большой камень, который попал в атмосферу нашей планеты. Но он не сгорел во время полета и не упал. Метеорит пролетел сквозь атмосферу Земли, а затем снова вернулся в космос. Подобное встречается крайне редко. Невероятное событие произошло 22 сентября рано утром. Увидеть метеорит можно было жителям Голландии, Великобритании и Германии. Небесное тело было отчетливо видно в небе и светилось ярким светом. При этом за ним просматривается небольшой, но довольно четкий шлейф. Метеорит пролетел над поверхностью Земли на высоте 91 километр. Это очень низко. Стоит отметить, что небесное тело отнесли к числу неучтенных специалистами объектов. Никто не предупреждал о том, что может произойти нечто подобное или же, что в атмосферу нашей планеты влетит метеорит. При этом астрономы ожидали 22 сентября увидеть три метеорита, диаметр которых превышает 30 метров и один объект с диаметром около 7 метров. Но тот, который удалось снять на видео, точно не относился к их числу. Вышеуказанные небесные тела пролетели значительно дальше, за Луной. В Европейском космическом агентстве ничего не рассказали о том, какие именно размеры имел данный метеорит. Если учитывать ту ситуацию, что произошла, то он точно не был маленьким. Поэтому если бы произошло его падение в густозаселенные районы, то это могло бы стать причиной серьезных разрушений и огромного количества жертв.