В Казани ужесточат проверки масочного режима в общественном транспорте

С 30 сентября в общественном транспорте Казани будут в усиленном режиме проводиться рейды по соблюдению масочного режима, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Пассажиров, не использующих средства индивидуальной защиты, контрольно-ревизионные службы транспортных предприятий станут высаживать. Усилить профилактическую работу поручил председатель комитета по транспорту Айдар Абдулхаков.

На дверях общественного транспорта повесят дополнительные памятки для пассажиров «Вход без маски запрещен».

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«Ни один пассажир не должен находиться в автобусе, трамвае, троллейбусе или метро без маски. Необходимо обновить аудиозаписи по профилактике распространения вирусных заболеваний и коронавирусной инфекции в автоинформаторах», — отметил Абдулхаков.

Он напомнил, что необходимо продолжать проводить дезинфекцию общественного транспорта в ночное время и обязательное проветривание салонов в дневное.

Кроме того, продолжаются проверки на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в магазинах Казани. Накануне в Советском районе специалисты профильных отделов администрации района совместно с сотрудниками органов полиции провели рейды по объектам торговли. Контрольно-ревизионная служба посетила несколько продовольственных магазинов и выявила нарушения масочного режима. Маски не носили как покупатели, так и сотрудники — со всеми нарушителями специалисты провели разъяснительную работу.