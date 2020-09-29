Российская разведка сообщила, кто стоит за протестами в Беларуси

Участников массовых протестов в Беларуси готовят в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии. С ними работают инструкторы из ЦРУ и Пентагона, а также сотрудники американских неправительственных организаций (НПО), связанных с Госдепартаментом. Об этом заявил директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

По его словам, США для раскачивания ситуации в Беларуси используют «самые нечистоплотные методы».

«В работе с белорусской оппозицией американцы смещают фокус внимания на повышение активности ее силового крыла из числа радикальных националистов. Госдепартамент развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов. <…> По имеющимся данным, США также бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Беларуси, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства», — сказано в заявлении директора СВР.

Нарышкин указал, что США пытаются втянуть в белорусские события Ватикан. Священнослужителей якобы призывают критиковать Минск и использовать проповеди и молебны для ведения оппозиционной пропаганды.

«По замыслу американцев, это должно вынудить Минск на жесткие ответные меры в отношении Римско-католической церкви. По имеющимся данным, среди укрывающихся сейчас за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Беларуси вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован либо даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ», — добавил директор СВР.