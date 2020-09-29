В октябре Землю накроет самая мощная за последние годы магнитная буря

В конце октября специалисты ожидают на очень сильную магнитную бурю. Они отметили тот факт, что она станет самой мощной за последние годы, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. В этом году в октябре Землю накроет невероятно сильная магнитная буря. Эксперты уверены в том, что ее воздействие на планету и людей будет продолжаться в течение недели. При этом удары будут в несколько раз мощнее, чем во время бури, которая была зафиксирована в конце сентября. Ученые предоставили данные о том, что 21-23 октября стоит ожидать сильный геошторм. При этом магнитосфера будет оставаться возбужденной еще на протяжении нескольких дней как до этих дат, так и после них. Стоит отметить, что эксперты предполагают, что в дальнейшем магнитные бури будут случаться намного чаще. Причиной этого является то, что Солнце перешло в 25 цикл и поэтому его активность начинает постепенно увеличиваться. Пика солнечной активности стоит ожидать в 2025 году. Магнитные бури считаются достаточно опасными для метеозависимых людей. Эксперты предупреждают о том, что во время повышенной солнечной активности примерно на 20% увеличивается количество инфарктов. Профессор Виктор Мартынюк рассказал о том, что особенно осторожными нужно быть тем людям, которые имеют проблемы с сердечно-сосудистой и иммунной системами. Для того, чтобы свести к минимуму опасное влияние магнитной бури на человеческий организм, нужно придерживаться определенного графика сна, кушать здоровую пищу и не забывать об умеренной физической активности. Если есть какие-то определенные проблемы со здоровьем, то во время магнитной бури обязательно нужно иметь под рукой все необходимые лекарства. В том же случае, если самочувствие резко ухудшится, необходимо немедленно обратиться за помощью к специалистам.