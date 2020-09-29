Будущее нейронаук: будут ли использовать мозг как оружие?

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Будущее нейронаук: будут ли использовать мозг как оружие?

Несмотря на то, что первые представители вида Homo Sapiens появились на Земле около 300 000 — 200 000 лет назад, мы умудрились построить технологически развитую цивилизацию. Сегодня мы запускаем в космос ракеты и роботизированные аппараты, которые бороздят поверхность ближайших к нам миров. Но все эти достижения стали возможны благодаря одному, спрятанному от наших глаз органу – человеческому мозгу.

Ни для кого не секрет, что даже нейробиологи, как пишет об этом профессор Роберт Сапольски в своей книге «Кто мы такие? Гены, наше тело, общество» до конца не понимают, как работает мозг. Но кое-каких успехов добиться удалось – помните последнюю презентацию нейралинка Илона Маска? Девайс, встроенный непосредственно в мозг свиньи отлично работает.

Более того, в последние годы появились мозговые импланты, позволяющие буквально переводить мозговые волны в текст. Но если мы способны на изобретение таких высоких технологий, существует ли вероятность того, что кто-то станет использовать их в качестве орудия контроля над разумом или даже оружия?

Что такое «мозговая связь»?

Как вы думаете, как может выглядеть связь одного мозга с другим, связь посредством встроенного мозгового имплантата? Нейробиолог Мигель Николелис ответил на этот вопрос в своем исследовании, опубликованном в журнале Университета Дьюка Duke University Medical Center ранее в этом году.

В ходе исследования ученые в лаборатории поместили двух мака-резусов в разные комнаты, где животные смотрели на экран компьютера, где было изображение виртуальной руки в двухмерном пространстве. Задача обезьян заключалась в том, чтобы направлять руку от центра экрана к цели, и когда они делали это успешно, исследователи вознаграждали их глотками сока. При этом обезьяны не были снабжены джойстиками или какими-либо другими устройствами, которые могли бы управлять рукой.

Однако в этом исследовании есть одна занимательная деталь – перед экспериментом ученые внедрили обезьянам в мозг имплатны – в те части их мозга, которые влияют на движение. Благодаря этому электроды были способны улавливать и передавать нейронную активность через проводное соединение с компьютерами. Но еще интереснее оказалась способность животных совместно контролировать цифровую конечность.

Будущее нейронаук: будут ли использовать мозг как оружие?

Обезьянья «мозговая сеть» делает перспективу соединения одного человеческого мозга с другим возможной

Так, в одном эксперименте одна обезьяна могла управлять только горизонтальными действиями, в то время как другая управляла только вертикальными движениями. Тем не менее испытуемые с помощью ассоциаций постепенно узнавали, что определенный способ мышления приводит к движению конечности. Постигнув этот паттерн причинно-следственной связи, они продолжали вести себя-по существу и мыслить сообща – так, чтобы рука двигалась к цели и приносила им сок.

Ведущий автор исследования Мигель Николелис, называет это удивительное сотрудничество «brainet» или «мозговая сеть.» В конечном счете, нейробиолог надеется, что сотрудничество одного мозга с другим может быть использовано для ускорения реабилитации у людей с неврологическими повреждениями – точнее, что мозг здорового человека может работать в интерактивном режиме с мозгом пациента с инсультом, который затем быстрее научится говорить или двигать парализованной частью тела.Эта работа – очередной успех в длинной череде последних достижений в области нейротехнологий: интерфейсы, применяемые к нейронам, алгоритмы, используемые для декодирования или стимуляции этих нейронов и карты мозга, дающие более четкое представление о сложных цепочках, управляющих познанием, эмоциями и действиями.

Только представьте насколько полезными могут оказаться подобные разработки: можно будет создавать более совершенные протезы конечностей, которые смогут передавать ощущения тем, кто их носит; можно будет лучше понять некоторые заболевания, например, болезни Паркинсона, и даже лечить от депрессии и многих других психических расстройств.

Возможное будущее

Представьте прикрепленные к мозговой ткани компьютерные системы, позволяющие парализованному пациенту силой мысли управлять роботизированными аппаратами. Согласитесь, их можно также использовать для управления бионическими солдатами и пилотируемыми летательными аппаратами. А устройства, которые поддерживают мозг пациентов, например, с Альцгеймером, можно применять для внушения новых воспоминаний или удаления уже существующих — как у союзников, так и у врагов.

Будущее нейронаук: будут ли использовать мозг как оружие?

Мозг – одна из величайших загадок на свете

В статье, опубликованной в журнале Foreign Policy, приводятся слова биоэтика Джонатана Морено, профессора Пенсильванского университета об идее Николесиса:

Представьте себе, что мы можем взять интеллектуальные познания, скажем, у Генри Киссинджера, который знает все об истории дипломатии и о политике, а затем получить все знания у человека, изучившего военную стратегию, у инженера из Управления перспективных исследований министерства обороны (DARPA) и так далее. Все это можно будет объединить. Такая мозговая сеть позволит принимать важные решения военного характера на основе практического всезнания, и это будет иметь серьезные политические и общественные последствия.

Однако на сегодняшний день такие идеи остаются в области научной фантастики, хотя и не исключено, что их появление – вопрос времени. По крайней мере так считают некоторые эксперты. Дело в том, что нейротехнологии стремительно развиваются, а значит, в конечном итоге прорывные возможности неизбежно приведут к их промышленному внедрению.

Так, Управление перспективных исследований, проводящее важные научные и опытно-конструкторские работы в интересах министерства обороны, вкладывает большие деньги в технологии мозга.

Вопрос не в том, смогут или нет негосударственные агенты использовать те или иные нейробиологические методы и технологии.Вопрос в том, когда они это сделают, и какими методами и технологиями воспользуются.

Специалист по нейроэтике из медицинского центра Джорджтаунского университета Джеймс Джордано (James Giord).

Людей издавна пленяет и приводит в ужас мысль об управлении сознанием. Наверное, пока еще слишком рано опасаться худшего — например, что государство сможет хакерскими методами проникать в человеческий мозг. Однако нейротехнологии двойного назначения обладают большим потенциалом, и их время не за горами. Некоторых специалистов по этике беспокоит то, что в отсутствие правовых механизмов регулирования таких технологий лабораторные исследования смогут без особых препятствий перейти в плоскость реального мира.

Поле Разума

Стремление лучше понять мозг, который является, наверное, самым малоизученным человеческим органом, за последние 10 лет привело к бурному росту инноваций в нейротехнологиях. Так, в 2005 году группа ученых объявила, что ей удалось прочесть человеческие мысли с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии, посредством которой измеряется кровоток, вызванный активностью головного мозга.

В ходе эксперименты испытуемый лежал неподвижно в ростовом сканере и смотрел на маленький экран, на который проецировались простые визуальные сигналы возбуждения — случайная последовательность линий разных направлений, частично вертикальных, частично горизонтальных и частично диагональных. Направление каждой линии вызывало немного различающиеся всплески мозговых функций. Просто глядя на эту активность, ученые могли определить, на какую из линий смотрит подопытный.

Будущее нейронаук: будут ли использовать мозг как оружие?

Безусловно, какими бы невероятными ни казались последние изобретения, нейротехнологии в настоящее время находятся в зачаточном состоянии

Понадобилось всего шесть лет, чтобы существенно развить эту технологию по расшифровке мозга — не без помощи Кремниевой долины. Калифорнийский университет в Беркли провел серию экспериментов. Например, в ходе исследования в 2011 году участникам предложили посмотреть анонсы кинофильмов в функциональном магнитно-резонансном томографе, а ученые использовали данные о реакции мозга, чтобы создать алгоритмы расшифровки для каждого подопытного.

Затем они записывали активность нервных клеток, когда участники эксперимента смотрели различные сцены из новых фильмов, например, отрывок, в котором Стив Мартин ходит по комнате. На основе алгоритмов каждого испытуемого исследователи позднее сумели воссоздать эту самую сцену, пользуясь исключительно данными мозговой активности.

Эти сверхъестественные результаты не очень реалистичны в визуальном плане; они похожи на творение импрессионистов: расплывчатый Стив Мартин плывет на сюрреалистическом, постоянно меняющемся фоне.

Основываясь на полученных результатах, нейробиолог из Медицинского университета Южной Каролины Томас Населарис (Thomas Naselaris), заявил: «Возможность делать такие вещи как чтение мыслей рано или поздно появятся. Это станет возможным еще при нашей жизни.»Эту работу ускоряет быстро развивающаяся технология, отвечающая за интерфейс мозг-машина — нейронные имплантаты и компьютеры, считывающие деятельность мозга и переводящие ее в реальные действия, или наоборот. Они стимулируют нейроны на создание представлений или физических движений.

Спустя всего восемь лет мозго-машинный интерфейс стал намного сложнее и утонченнее, как показал чемпионат мира по футболу в Бразилии в 2014 году. 29-летний Джулиано Пинто (Juliano Pinto), у которого была полностью парализована нижняя часть тела, надел на себя управляемый мозгом роботизированный экзоскелет, разработанный в Университете Дьюка, чтобы сделать первый удар по мячу на церемонии открытия в Сан-Паулу.

Шлем на голове у Пинто принимал сигналы его мозга, указывая на намерение мужчины ударить по мячу. Прикрепленный к спине Пинто компьютер, получив эти сигналы, запустил роботизированный костюм, чтобы тот исполнил команду мозга. Согласитесь, в какой-то степени будущее уже здесь.