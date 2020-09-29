В Китае распространяется бубонная чума: власти страны ввели режим ЧС

Заражение опасной болезнью было зафиксировано в небольшой деревне в провинции Юньнань. Этот случай зафиксировали на прошлой неделе. Официально специалисты подтвердили его только в воскресенье. Стоит отметить, что на данный момент состояние зараженного ребенка остается стабильным.

После того, как случай был официально подтвержден, власти сразу же объявили в регионе чрезвычайную ситуацию IV уровня. Подобные действия нужны для того, чтобы в дальнейшем не возникло распространения новой пандемии.

Ранее в одной из деревень провинции Юньнань были найдены три мертвые крысы, которые погибли в результате заражения чумой. Именно это и стало причиной того, что специалисты начали проводить обследования в данной области. Стоит отметить, что о заражении крысами также объявили в деревне Сидин, которая находится в Мэнхае.

Бубонная чума – это очень опасное заболевание бактериального характера, которое может распространяться с помощью блох, живущих среди крыс и других грызунов. Взрослый человек может умереть буквально в течение суток после заражения, если не было вовремя начато специальное лечение. Бубонная чума также многим знакома под названием «черная смерть». Именно от нее в 14 столетии погибло практически 200 миллионов человек.

Стоит отметить, что в августе этого года также был зарегистрирован случай заражения на территории Китая в северном регионе Внутренней Монголии.