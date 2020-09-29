Поки не бачу доказів війни з Росією, – представник української делегації в тристоронній групі

Заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську Вітольд Фокін заявив, що поки не бачить доказів того, що на Донбасі ведеться війна між Україною та Росією.

Про це Фокін заявив на засіданні комітету Верховної Ради з державного будівництва, повідомляє «Громадське».

«Я не політик. Зробити якесь визначення цього я не можу. Бо жодного підтвердження того, що там війна між Україною та Росією, поки що не бачив», — сказав Фокін.

Проте він зазначив, що проти України воюють найманці з майже 30 країн світу, зокрема за підтримки Російської Федерації.

Фокін прийшов на засідання комітету на запрошення депутатів, які хотіли поставити йому питання через заяви про амністію та особливий статус Донбасу.

І що він раніше розповідав?



В одному з інтерв’ю Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей, а не тільки їх окупованій частині. Також він заявив, що з обидвох сторін було скоєно багато злочинів і виступає за повну амністію.

А ще зазначив, що готовий їхати на окуповану частину Донбасу для переговорів, якщо таке доручення дадуть президент чи парламент.

Ставлення депутатів



Частині народних обранців не до вподоби такі заяви політика. Так, членкиня фракції «Голос» Соломія Бобровська ініціювала депутатське звернення до президента Володимира Зеленського для того, щоб відкликати Вітольда Фокіна із Тристоронньої контактної групи.

За її словами, звернення підписали майже 50 народних депутатів, окрім представників партії «Опозиційна платформа — За життя». Депутата вважають, що «його слова дублюють наративи російської пропаганди». Згадується також те, що певні заяви Фокіна до призначення на посаду містили в собі антиукраїнський зміст і суперечили офіційній позиції України стосовно російської збройної агресії.

Хто такий Фокін?



18 серпня президент Володимир Зеленський увів до складу делегації України в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі колишнього прем’єр-міністра Вітольда Фокіна. Він став першим заступником глави делегації — Леоніда Кравчука.

А нещодавно його онучка — співачка і модель Маша Фокіна — заявила, що це вона познайомила свого дідуся з головою ОП Андрієм Єрмаком, який і запропонував Фокіну посаду в ТКГ. А от сам політик не може пригадати, коли познайомився з Єрмаком.