Минобрнауки РТ: ​Осенние школьные каникулы пройдут по штатному графику

Осенние каникулы в школах Татарстана планируется провести по штатному графику. Об этом сообщила корреспонденту «БИЗНЕС Online» руководитель пресс-службы министерства образования и науки республики Алсу Мухаметова.

«Что касается осенних каникул, то мы надеемся, что ситуация и в дальнейшем будет складываться благоприятно и мы их проведем в штатном режиме, традиционно со 2 по 8 ноября», — сказала Мухаметова.

Она отметила, что ситуация в республике разная, но полностью закрытых на карантин школ в Татарстане, к счастью, нет.

«Мы ежедневно мониторим ситуацию, отслеживаем, какое число детей, классов уходит на дистанционное обучение в связи со случаями простудных заболеваний. На сегодняшний день сезонный подъем заболеваемости гриппом привел к закрытию на карантин 20 классов в 15 наших школах в Казани. По данным Роспотребнадзора, динамика незначительная и не выходит за рамки сезонной заболеваемости», — добавила руководитель пресс-службы минобрнауки республики.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что по рекомендации санитарных врачей решил увеличить продолжительность школьных каникул. Они будут длиться две недели — с 5 по 18 октября. На две недели приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы. Детские сады (дошкольные группы) продолжают работать по обычному графику.

Мэр также попросил горожан объяснить детям, что свободное время лучше провести дома или на даче.