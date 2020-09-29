Алеся Кафельникова подтвердила роман с бывшим женихом Светланы Ходченковой

Модель улетела в Париж вместе с Георгием Петришиным.

21-летняя модель Алеся Кафельникова подтвердила свой роман с 34-летним руководителем рекламного агентства Георгием Петришиным. Парочка провела романтический отпуск в Париже, а после показала совместные снимки, сделанные в ванной комнате отеля.

Предположительно, отношения модели и Петришина начались несколько месяцев назад, когда она рассталась с Владимиром Новицким — сыном одного из руководителей оборонного концерна «РТИ Системы» Евгения Новицкого. Комментировать как-либо свой новый роман модель не стала, ограничившись совместным фото и смайликом в виде земного шара. По Алесе видно, девушка очень счастлива с деловым бойфрендом.

Известно, что до этого у Алеси Кафельниковой был роман с рэпером Pharaoh (Глеб Голубин – наст.имя). Сама модель была сильно влюблена в исполнителя, а свой разрыв с ним отказывалась воспринимать, называя это «паузой в отношениях». Потом стало известно, что модель попала в больницу из-за передозировки наркотиками. Как сообщают СМИ, именно пристрастие Алеси к запрещенным веществам стало причиной разрыва отношений с Голубиным.

После тяжелого периода дочка титулованного теннисиста решила заниматься модельной карьерой и развивать свой профессионализм.

Что касается ее нового возлюбленного, то известно, что Георгий Петришин встречался со многими звездами шоу-бизнеса. Например, у него был роман с Викторией Дайнеко, Анастасией Задорожной, Ритой Дакотой. Последняя называет полтора года отношений с Георгием «печальным опытом».

Более серьезные отношения у него были с актрисой Светланой Ходченковой, которой он даже сделал предложение руки и сердца. Петришин сделал все красиво: на сцене Театра Киноактера в конце спектакля «История Любви». Ходченкова ответила согласием. Свадьбу планировали сыграть в феврале 2016 года, но произошла ссора и пара рассталась, так и не дойдя до ЗАГСа.

Георгий Петришин и Светлана Ходченкова

Напомним, ранее Алеся Кафельникова то и дело становилась героиней скандальных хроник. Она рассказывала о плохих взаимоотношениях с отцом Евгением Кафельниковым, о депрессии, анорексии, периоде приема запрещенных веществ.

В 2020 году модель попробовала себя в новой деятельности и выпустила свой первый мини-альбом. Поклонники теперь ждут, когда же будет совместный трек с Фараоном.

А в августе 2020 года бурное обсуждение в Сети уже вызвал и сам Евгений Кафельников. Спортсмен заявил, что планирует переезд на постоянное место жительства в Европу, отмечая, что «не видит будущего в России».