Ким Кардашьян призвала США потребовать от Турции прекратить отправку оружия и боевиков в Азербайджан

«Баку должен прекратить любое наступательное применение силы, следует заморозить всякую военную помощь со стороны США, направляемую Азербайджану против армян, и предупредить Турцию, чтобы она прекратила отправку оружия и боевиков в Баку», — сказала она.

Кардашьян, имеющая армянское происхождение, осудила Азербайджан и раскритиковала, по её мнению, вмешательство Турции, обвинив Анкару в отправке оружия и боевиков для помощи азербайджанцам.

Надо сказать, что Кардашьян подверглась критике со стороны турецких пользователей в Twitter. Тысячи турок раскритиковали её высказывания, в то время как многие из них разместили в комментариях флаги Турции и Азербайджана.

«Вы увидите силу турок», — написал один из пользователей.

Между тем известная турецкая телеведущая Эдже Юнер также высказалась против Кардашьян Уэст.

«У Кардашьян есть хорошо известный отличный источник, который она привыкла показывать перед фотоаппаратами. Ссылалась ли она на тот же источник, когда говорила эти слова и делала это заявление?» — сказала Юнер, имея в виду, что Кардашьян «сказала это не подумав».