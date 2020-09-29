Каменская продолжила цепочку ковидной переориентации здравоохранения Алтайского края

Один из корпусов Каменской районной больницы будет перепрофилирован для приема больных коронавирусом. Эту информацию ИА «Банкфакс» подтвердили в Минздраве Алтайского края. По данным источников, следующей на очереди может стать Благовещенская ЦРБ.

На базе отдельно стоящего инфекционного отделения Каменской ЦРБ с начала октября будет создан ковидный госпиталь. Как прокомментировал «Банкфаксу» главврач учреждения Олег Войтов, пациенты с другими инфекционными заболеваниями будут направляться в райбольницу Завьяловского района. Каков объем дополнительного коечного фонда, не уточняется. Сотрудникам отделения было предложено трудоустройство в госпиталь либо другие подразделения ЦРБ. Также Войтов уточнил, что это временная мера, связанная со сложной эпидситуацией.

Вместе с тем Минздрав Алтайского края сообщил, что в данный момент госпитали развернуты на площадках 15 медучреждений региона. На текущий момент общий объем коечного фонда составляет 2662 места. Отметим, что 28 сентября глава ведомства Дмитрий Попов приводил другие данные — 2168 коек для ковидных больных, из которых 2111 уже заняты. Выходит, что за минувшие сутки он серьезно пополнился, вероятно, за счет городской больницы Новоалтайска и заринского роддома.

При этом, по словам министра, до конца текущей недели система здравоохранения края должна подготовить порядка 1000 коек, а общий фонд должен превышать 3000. Очевидно, что для этого властям необходимо организовать госпитали на базе еще нескольких учреждений. Сколько больниц в ближайшее время изменят свой профиль работы, Минздрав не уточнил, отметив, что это будет зависеть от эпидситуации. В данный момент специалисты ведут работу по определению медорганизаций, подходящих под определенные требования.

Между тем источник «Банкфакса» сообщил, что подготовка ковидного госпиталя может вестись на базе Благовещенской ЦРБ. По неподтвержденным данным, перепрофилирование медучреждения закончится в первых числах октября.

Напомним, что переоборудование больницы Новоалтайска вызвало волну негодования среди местных жителей и депутатов. Они полагают, что таким образом власти будто бы намерены вовсе оптимизировать учреждение.