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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала миллион погибших от коронавируса как «печальную веху». Об этом пишет Reuters.

Представители организации отметили, что многие столкнулись с «ужасно тяжелой и одинокой смертью» близких, поскольку не у всех была возможность попрощаться с семьями. В ВОЗ подчеркнули, что единственная позитивная деталь — вирус можно подавить.

Ранее стало известно, что число жертв коронавируса в мире превысило миллион человек. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, во всем мире зафиксировано 1 000 555 смертей пациентов с коронавирусом. На первом месте по количеству жертв США — там скончался 205 031 человек. Далее идут Бразилия (142 тысячи человек) и Индия (95,5 тысяч).

При этом уже выздоровели 23 056 480 пациентов. Из них более пяти миллионов человек — в Индии, 4,1 миллиона — в Бразилии, 2,7 миллиона выздоровевших — в США. Всего в мире зафиксировано 33 273 720 случаев заболевания COVID-19.