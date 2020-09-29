Возомнил себя Наполеоном? Макрон пообещал «президенту» Тихановской всё

Во время визита в Литву президент Франции встретился и поддержал лидера белорусской оппозиции.

Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с визитом в Литве, встретился с белорусским экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Судя по тому, что ранее Макрон объявил о непризнании Александра Лукашенко законно избранным президентом, встреча должна была показать, кого он считает главой белорусского государства.

Тихановская осталась довольной ее результатами. Как рассказала сбежавшая из Белоруссии политик, Макрон «пообещал сделать всё, чтобы помочь в переговорах по разрешению политического кризиса» в ее стране.

«Он сказал, что время очень важно, поскольку многие люди страдают от режима, множество людей находится в тюрьмах, и он сделает всё, чтобы помочь, чтобы все политические заключенные были отпущены», — цитирует Delfi Тихановскую.

Сама Тихановская верит всем этим обещаниям, поскольку считает, что «Франция, как одна из старейших демократий, отлично понимает нас. Поэтому я собираюсь напомнить господину Макрону о нашей главной цели – новых свободных и демократичных выборах, которые должны состояться в течение этого года».

Макрон поддержал и пообещал, заявив: «Мы будем действовать!»

Стоит отметить, что Тихановская первая проявила инициативу. На минувшей неделе она через французское издание «Фигаро» призвала Макрона «говорить громче» и использовать свои отношения с Владимиром Путиным для выхода из тупика. А главное — Тихановская требует, чтобы европейцы помогли ей с проведением новых выборов в Белоруссии, «новых свободных и прозрачных выборов, которые бы состоялись еще в этом году». И президент Франции услышал, иначе не объяснить его заявление о том, что Лукашенко должен уйти. Также Макрон выразил восхищение белорусами, которые выходят на акции протеста.

Ответ президента Белоруссии Александра Лукашенко последовал сразу. Белорусский политик заявил, что по логике Макрону самому следовало уйти в отставку еще два года назад, когда начались акции протеста «желтых жилетов». Напомнил Лукашенко и об акции движения BLM, и о протестах мусульман во Франции. И еще едко заметил, что Минск готов стать площадкой для проведения переговоров Макрона с представителями этих групп о передаче власти. Также порекомендовал сфокусироваться на внутренних проблемах Франции.

«И наконец, как человек хочу отметить, что как кажется нам здесь, в Беларуси, Эмануэль Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси. С учетом того, что этот экс-кандидат — дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные — у себя дома», — приводит РИА Новости заявление Лукашенко.

На совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой Макрон стал заверять всех, что глава российского государства Владимир Путин не возражает против посредничества Франции, но вот теперь нужно, чтобы с этим согласился и Александр Лукашенко. Вообще все это довольно несерьезно: Запад продолжает усиленно делать вид, что воспринимает Тихановскую как серьезного белорусского политика, но ведущие государственные деятели Европы, прекрасно понимают, с кем они имеют дело на самом деле, считает глава Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич. Законному президенту Белоруссии Александру Лукашенко остается лишь с присущим ему юмором отнестись к подобным встречам, подчеркивает эксперт.

«К Тихановской можно направить даже Генерального секретаря ООН, однако ее статуса это не изменит», — цитирует Политинфо Межевича.

Однако дошло до того, что президент Литвы потребовал от Тихановской восстановить транзит литовских грузов через Белоруссию. Он вообще считает ее президентом в отличие от соседей — Латвии.

«Госпожа президент! Мы поддержали вас в тяжёлый момент для белорусской истории и ожидаем взаимности. Я напоминаю вам, что Литва не признаёт власть Лукашенко, а его постановление не пускать литовские грузы через территорию Беларуси считаем незаконным. Безусловно, он ответит за это решение в Гааге, но поскольку он не является легитимным президентом, а вы легитимным, просим вас немедленно восстановить транзит по территории вашей прекрасной страны», —цитирует ИА «Панорама» Науседа.

Правда, «президент» Белоруссии честно возразила, что не имеет реальной власти. Но тот не унимался: поскольку большинство белорусов безоговорочно поддерживают её, а не Лукашенко, Литва не видит проблем для неисполнения «преступного приказа Лукашенко».

Напомним, что Александр Лукашенко в конце августа внес в правительство предложение переориентировать все торговые потоки с портов Литвы на другие направления, в частности, через Россию. Для Литвы это означает серьезный удар, если учесть, что 30% бюджета республики формируется как раз за счет перевозки грузов через литовский порт в Клайпеде. К примеру, только в 2019 году порт пропустил 10 млн тонн грузов, 98% которых составляла продукция «Беларуськалия». Следовательно, если Белоруссия прекратит транзит минеральных удобрений через Клайпеду, терминал фактически останется без загрузки, а его работники – без работы и дохода. Отказ транспортировать грузы через Литву будет болезненным и для самой Белоруссии, но положение Литвы окажется хуже по масштабу убытков, тем более, что порту в Клайпеде нечем заместить грузопоток из Белоруссии.

Тем не менее, на фоне всего этого политологи не могут не обратить внимание на активность французского лидера, особенно в последнее время. Некоторые из них связывают такую активность с тем, что Макрон пытается перехватить лидирующую роль в Евросоюзе у канцлера Германии Ангелы Меркель. Теперь вот в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе, Франция заявила о намерении активизировать работу Минской группы ОБСЕ для поиска выхода из ситуации.

А некоторые и вовсе возмущены заявлениями Макрона и его политиков в отношении России. Так, в частности, в том же Вильнюсе Макрон заявил, что Россия должна предоставить объяснения в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального, и уж потом последует ответная реакция международного сообщества. Надо сказать, что пользователей соцсетей эти требования вызвали недоумения. Так, подписчики Dekfi обратили на это внимание.

«Если так запад печется за Навального, значит от вел подрывную деятельность на территории России в пользу буржуев запада», — написал Oleg Timchenko.

«Сначала должно быть объяснение», — сказал Э. Макрон» Да, как это самый опасный смертельный яд не имеет смертельных последствий? Я не понимаю как можно говорить об отравлении, когда анализы засекречены Германией? Кто тогда скрывает и зачем анализы? Я не понимаю, зачем обычного диссидента надо было вывозить как будто он Папа римский. Чей он человек — российский или единственный человек Запада в России?», — комментирует Sergej Maksimov.