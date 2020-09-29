Турция призвала превратить Средиземное море в «бассейн мира»

«Давайте снова превратим Средиземное море в бассейн мира. Не будем загрязнять его чистые воды. Сегодня мы поддерживаем дипломатию канцлера Германии Ангелы Меркель. Я верю, что будет найдена беспроигрышная формула», — цитирует его Hurriyet.

Турецкий лидер заявил, что в политике в Восточном Средиземноморье Турция полагается на два столпа. Первый — это справедливое разграничение морских юрисдикций, а второй — защита прав и интересов киприотов-турок как партнёров острова.

По словам президента, Турция отдаёт предпочтение справедливому разрешению споров, повторив, что Анкара готова к диалогу с Грецией.

В послании, направленном в ООН 22 сентября, Эрдоган предложил созвать региональную конференцию для урегулирования территориальных споров в Восточном Средиземноморье.

«Мы считаем, что создание Форума энергетического сотрудничества будет полезным», — добавил он.

Эрдоган сказал, что Анкара выступает за сотрудничество, мир и равенство, но против одностороннего свершившегося факта.

«Мы хотим, чтобы в регионе восстановилась атмосфера мира. Средиземное море — это море, которое сближает нас и укрепляет наше сотрудничество. Для Алжира, Египта, Израиля, Палестины, Турции и Греции Средиземное море — это крыша нашей большой семьи. Мы можем решать проблемы в Средиземноморье, не исключая друг друга, а собирая участников за одним столом», — заявил он.