Алтайский край оказался первой половине рейтинга популярности ЗОЖ

Алтайский край занял 36 место в рейтинге российских регионов по приверженности населения к здоровому образу жизни по итогам 2019 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА «Новости».

Несмотря на относительно приличное место в рейтинге регионов-ЗОЖников, Алтайский край не может похвастаться улучшением позиций в 2019 году. По сравнению с результатами 2018 года никаких изменений не произошло: место было тем же. В прошедшем году край набрал 66,9 балла.

Этот показатель сформирован из восьми факторов исследования. Речь идет о доле населения, занимающейся физкультурой и спортом, о потреблении алкоголя и табака, количестве преступлений, совершенных в состоянии опьянения, смертности от отравления спиртным, а также доле занятых на работе с вредными и опасными условиями труда.

В соответствии с оценкой данных факторов, по итогам 2019 года Республика Алтай заняла 50 место, набрав 63,7 балла. При этом в 2018 году она занимала 43 место.

В то же время состав первой пятерки рейтинга остался неизменным. Первые места традиционно занимают кавказские республики и регионы юга России. На первом месте находится Дагестан (93,4 балла), на втором – Чечня (91,3), на третьем – Адыгея (82,1), на четвертом – Краснодарский край (81,3), на пятом – Кабардино-Балкария (80,3). Авторы исследования объясняют высокое положение этих субъектов низким уровнем потребления табака и невысокими объемами продаж алкоголя. При этом только в Дагестане высока доля занимающихся спортом, по этому показателю он входит в числе лидеров по стране.

Тем временем рейтинг замыкают Амурская область (46,6 баллов), Забайкальский край (44), Камчатский край (40,7), Магаданская область (37,7) и Еврейская АО (37,5). Низкие позиции этих субъектов объясняются их слабым положением по большинству исследуемых показателей.

Между тем в целом по стране растет доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом. По данным Минспорта РФ в 2019 года она составила 43 %, что на 3,2 % больше, чем годом ранее. Также положительные тенденции наблюдаются в борьбе с вредными привычками. По данным Росстата, в прошлом году 24,2 % россиян потребляли табак, но при этом количество курильщиков за последние 10 лет сократилось на 17 млн человек. Также отмечается, что снижаются расходы на табачные изделия: по итогам 2019 года они уменьшились в 48 субъектах страны.

Вместе с тем употребление алкоголя остается самой распространенной вредной привычкой среди граждан России. Показатель продажи алкоголя в пересчете на чистый спирт на одного взрослого жителя региона по итогам 2019 года составил 7,3 литра. По сравнению с 2018 годом это значение не изменилось. В то же время число регионов, в которых этот показатель равен или ниже общероссийского уровня выросло до 42. «Здоровый образ жизни по-прежнему находит отклик среди российского населения, но, судя по результатам рейтинга по приверженности ЗОЖ, количество вовлеченных достигло некоторого потолка и для продолжения работы запущенных программ необходимо активнее распространять принципы здорового образа жизни», — считают эксперты.