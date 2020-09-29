Прокуратура попросила смягчить обвинение устроившему бойню солдату Шамсутдинову

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Прокуратура попросила смягчить обвинение устроившему бойню солдату Шамсутдинову

Рамиль ШамсутдиновФото: Telegram-канл BAZA