Прокуратура попросила смягчить обвинение устроившему бойню солдату Шамсутдинову

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Алексей Навальный
Maxim Shemetov/Reuters
МИД России назвал «удивительной вещью на грани фантастики» тот факт, что люди, окружавшие Алексея Навального, которого якобы отравили, невредимы. Это...
Российский политолог Александр Сосновский назвал видеоблогера Алексея Навального заложником действующего окружения, сообщает "ФАН".Активность социальных сетей блогера Алексея Навального поддерживается благодаря публикациям людьми из его...
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Алексей Никольский/РИА «Новости»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отмечают рост числа случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
«Мы...