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Азия
Гуф отдыхает со своей девушкой на Мальдивах: «У меня опять все хорошо»
Гуф отдыхает со своей девушкой на Мальдивах: «У меня опять все хорошо»
По
mavit
-
29.09.2020
4
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24.09.2020
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В 67 лет скончался член фракции КПРФ Ваха Агаев. COVID-19 унес жизнь депутата Государственной думы от партии КПРФ Вахи Агаева. Ему было 67 лет....
Жулиан Алафилипп – чемпион мира по велоспорту-2020 в групповой гонке на шоссе
Спорт
mavit
-
27.09.2020
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28-летний французский велогонщик Жулиан Алафилипп стал победителем в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2020, проводившемуся в итальянской Имоле. На 258,2-километровой дистанции он атаковал...
Волиняни стали переможцями всекраїнського турніру з панкратіону та самбо
Последние новости Украины
mavit
-
26.09.2020
0
Луцьку студенти-фізкультурники стали переможці всеукраїнських змагань з бойового самбо та панкратіону. 14-15 вересня в місті Київ відбувся кубок України з бойового самбо. У змаганнях взяли участь...
Макрон высказался за добровольный уход Лукашенко с поста
Азия
mavit
-
27.09.2020
0
Фото: Reuters Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche высказался за добровольный уход с поста белорусского лидера Александра Лукашенко. «Это кризис власти,...
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