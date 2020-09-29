Госдума уходит на «удаленку»: за неделю госпитализировали 8 депутатов с COVID-19

Госдума частично переходит на дистанционный формат работы. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он рассказал, что количество депутатов, госпитализированных с коронавирусом, резко выросло.

«У нас в прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом, сегодня 18. А всего депутатов, заболевших, переболевших, имеющих антитела, у нас сейчас 60», — цитирует Володина «Интерфакс».

Спикер Госдумы отметил, что в связи с ухудшением ситуации приняты дополнительные меры. В частности, заседания комитетов и круглые столы перевели в режим видеоконференцсвязи.

«Вы видите, рассадка депутатов в зале заседаний изменена, она претерпела коррективы… Часть структур Думы уйдут на дистанционную форму работы. Просьба, чтобы количество посетителей также было сокращено, только по мере необходимости и по согласованию с руководителями фракций и комитетов», — сказал Володин.

Сегодня парламентарии почтили минутой молчания память депутата от КПРФ Вахи Агаева, умершего от коронавируса 23 сентября. Парламентарию было 68 лет.