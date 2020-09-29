Динамика коронавируса на 29 сентября

За последние сутки в России подтвержденных случаев COVID-19 – 8 232 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2274 (27,6%) без клинических проявлений.
Россия
8 232 новых заражений за сутки
6 479 человек за сутки выздоровело
160 за сутки умерло
1 167 805 зараженных за все время
194 861 зараженных на данную минуту
20 545 человек умер за все время
На 1 593 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 0,81%)
Москва
2300 новых заражений
1227 человека за сутки выздоровело
23 за сутки умерло
290 293 зараженных за все время
37 789 зараженных на данную минуту
5 203 человека умерло за все время
На 1050 человек увеличилось число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 2,77%)
Мир
280 616 новых заражения
226 676 человек за сутки выздоровело
4 023 за сутки умерло
33 362 341 заражённых за все время
7 490 974 зараженных на данную минуту
1 001 800 человек умерло за все время
На 49 917 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 0,66%)
США
(по данным на 29 сентября)
11 978 новое заражение
10 386 за сутки выздоровело
99 за сутки умерло
7 361 611 зараженных за все время
2 542 167 зараженных на данную минуту
209 808 человек умерло за все время
На 1493 человек увеличилось число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 0,05%)
Италия
(по данным на 28 сентября)
1 494 новых заражения
773 человека за сутки выздоровело
16 за сутки умерло
311 364 зараженных за все время
50 323 зараженных на данную минуту
35 851 человека умерло за все время
На 705 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 1,4%)
Украина
(по данным на 28 сентября)
2 671 новых заражений
571 за сутки выздоровело
37 за сутки умер
201 305 зараженных за все время
108 856 зараженных на данную минуту
3 996 человека умерло за все время
На 2 063 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 1,89%)
Белоруссия
(по данным на 28 сентября)
337 новых заражений
47 за сутки выздоровело
4 за сутки умерло
77 946 зараженных за все время
2 957 заражено на момент времени
822 человек умер за все время.
На 286 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 9,67%)
Минск
Молдова
(по данным на 28 сентября)
319 новых заражений
375 за сутки выздоровело
14 за сутки умерло
51 194 зараженных за все время
11 676 зараженных на данную минуту
1 301 человек умерло за все время
На 70 человек сократилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 0,59%)
Армения
(по данным на 28 сентября)
174 новое заражение
52 за сутки выздоровело
6 за сутки умерло
49 574 зараженный за все время
4 952 зараженных на данную минуту
957 человек умерло за все время
На 116 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 2,34%)
Казахстан
(данные на 29 сентября)
58 новых заражений
69 за сутки выздоровело
0 за сутки умерло
107 833 зараженных за все время
3 329 зараженных на данную минуту
1 699 человек умер за все время
На 11 человек сократилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 0,33%)
Узбекистан
(данные на 29 сентября)
456 новых заражений
495 за сутки выздоровело
2 за сутки умерло
55 776 зараженных за все время
2 992 зараженных на данную минуту
460 человек умерло за все время
На 41 человека сократилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 1,37%)
—
Почти 90% из 129 тыс. коек, развернутых в России для пациентов с COVID-19, заняты. При этом, в случае необходимости число коек может быть увеличено, сообщает помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов;
—
Число жертв коронавируса нового типа в мире достигло во вторник 1 000 555 человек. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей;
—
В связи с сезоном простуд и ростом случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин принял решение: увеличить осенние каникулы до двух недель и провести их одномоментно во всех школах – с 5 по 18 октября. Приостановить работу учреждений допобразования и детских досуговых организаций, находящиеся в ведении Правительства Москвы. Дистанционных занятий в период каникул не будет. При этом детские сады и дошкольные группы продолжат работать по обычному графику.