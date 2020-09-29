Динамика коронавируса на 29 сентября

За последние сутки в России подтвержденных случаев COVID-19 – 8 232 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2274 (27,6%) без клинических проявлений.

Россия

8 232 новых заражений за сутки

6 479 человек за сутки выздоровело

160 за сутки умерло

1 167 805 зараженных за все время

194 861 зараженных на данную минуту

20 545 человек умер за все время

На 1 593 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 0,81%)

Москва

2300 новых заражений

1227 человека за сутки выздоровело

23 за сутки умерло

290 293 зараженных за все время

37 789 зараженных на данную минуту

5 203 человека умерло за все время

На 1050 человек увеличилось число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 2,77%)

Мир

280 616 новых заражения

226 676 человек за сутки выздоровело

4 023 за сутки умерло

33 362 341 заражённых за все время

7 490 974 зараженных на данную минуту

1 001 800 человек умерло за все время

На 49 917 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 0,66%)

США

(по данным на 29 сентября)

11 978 новое заражение

10 386 за сутки выздоровело

99 за сутки умерло

7 361 611 зараженных за все время

2 542 167 зараженных на данную минуту

209 808 человек умерло за все время

На 1493 человек увеличилось число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 0,05%)

Италия

(по данным на 28 сентября)

1 494 новых заражения

773 человека за сутки выздоровело

16 за сутки умерло

311 364 зараженных за все время

50 323 зараженных на данную минуту

35 851 человека умерло за все время

На 705 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 1,4%)

Украина

(по данным на 28 сентября)

2 671 новых заражений

571 за сутки выздоровело

37 за сутки умер

201 305 зараженных за все время

108 856 зараженных на данную минуту

3 996 человека умерло за все время

На 2 063 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 1,89%)

Белоруссия

(по данным на 28 сентября)

337 новых заражений

47 за сутки выздоровело

4 за сутки умерло

77 946 зараженных за все время

2 957 заражено на момент времени

822 человек умер за все время.

На 286 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 9,67%)

Минск

Молдова

(по данным на 28 сентября)

319 новых заражений

375 за сутки выздоровело

14 за сутки умерло

51 194 зараженных за все время

11 676 зараженных на данную минуту

1 301 человек умерло за все время

На 70 человек сократилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 0,59%)

Армения

(по данным на 28 сентября)

174 новое заражение

52 за сутки выздоровело

6 за сутки умерло

49 574 зараженный за все время

4 952 зараженных на данную минуту

957 человек умерло за все время

На 116 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 2,34%)

Казахстан

(данные на 29 сентября)

58 новых заражений

69 за сутки выздоровело

0 за сутки умерло

107 833 зараженных за все время

3 329 зараженных на данную минуту

1 699 человек умер за все время

На 11 человек сократилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 0,33%)

Узбекистан

(данные на 29 сентября)

456 новых заражений

495 за сутки выздоровело

2 за сутки умерло

55 776 зараженных за все время

2 992 зараженных на данную минуту

460 человек умерло за все время

На 41 человека сократилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 1,37%)

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Почти 90% из 129 тыс. коек, развернутых в России для пациентов с COVID-19, заняты. При этом, в случае необходимости число коек может быть увеличено, сообщает помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов;

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Число жертв коронавируса нового типа в мире достигло во вторник 1 000 555 человек. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей;

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В связи с сезоном простуд и ростом случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин принял решение: увеличить осенние каникулы до двух недель и провести их одномоментно во всех школах – с 5 по 18 октября. Приостановить работу учреждений допобразования и детских досуговых организаций, находящиеся в ведении Правительства Москвы. Дистанционных занятий в период каникул не будет. При этом детские сады и дошкольные группы продолжат работать по обычному графику.