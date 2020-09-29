В Турции сделали человеку первую вакцину китайского препарата от коронавируса

53-летний Асим Баштюрк вызвался добровольцем на третью фазу испытания вакцины, разработанной в Китае, указывает Hurriyet.

«Сегодня мы начали третью фазу исследования вакцины китайского производства в медицинской школе Черрахпаша. Это важный день для нашего медицинского факультета. Мы продолжаем эту борьбу (с вирусом — ред.) в Черрахпаше, как и в других больницах мира», — заявил доктор Мустафа Саит Гонен, декан медицинского факультета ведущего турецкого университета Черрахпаша в Стамбуле, в ходе выступления перед журналистами.

В свою очередь Баштюрк указал, что вызвался «на это по собственному желанию». «Конечно, мы хотим, чтобы этот вирус, создающий проблемы для Турции и всего мира, был ликвидирован в ближайшее время», — заключил он.