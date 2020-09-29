«Она все на меня сваливала»: Бузова объяснила конфликты с сестрой детскими обидами

Отношения сестер с детства были натянутыми.

34-летняя поющая ведущая Ольга Бузова рассказала о непростых отношениях со своей младшей сестрой Анной. Разница между сестрами всего два года, но Ольга всегда чувствовала на себе бремя «старшей сестры». В программе «Мой герой» она рассказала Татьяне Устиновой, что в детстве Аня всегда ее подставляла, пыталась отобрать ее вещи, ябедничала родителям. Из-за этого были ссоры.

«Я с детства была во всем виновата. Во всем! А еще она ябедничала, говорила неправду! Мы прям ругались. Анька так делала: «Мама, а Оля не дает мне надеть ее кофточку!». А у меня уже был свой стиль, вкус», — поделилась Бузова.

Ольга объяснила, что семья была небогатая и новых вещей у нее попросту не было, так как все отдавали знакомые мамы и папы. К своим вещам артистка относилась ревностно, потому что старалась выделиться, шила себе что-то сама и подчеркивала свою уникальность.

«Я сама себе нашивала, что-то придумывала, у меня был свой стиль. А Анька пыталась у меня это все тырить. И вот она ходила, жаловалась на меня», — вспомнила Бузова.

В интервью Бузова ласково говорит «мамочка, папочка», а вот сестру называет «Анькой». Ольга сказала, что, повзрослев, они были лучшими подругами. Потом резко поправила себя, отметив, что, конечно, сестра и сейчас остается ее близким человеком.

«Анечка потом была долго моей лучшей подругой. Ну, и сейчас является близким человеком для меня», — сказала Бузова.

Отметим, что пользователям трудно не заметить, что и сейчас между сестрами натянутые отношения. Это началось еще в январе 2019 года, когда Бузова отмечала свой день рождения в Куршевеле, но отказалась оплачивать сестре билеты в бизнес-класс. После этого Анна отписалась от звездной сестры в Instagram. Пользователи считают, что младшая сестра просто завидует успеху Бузовой. Впрочем, сестры поздравляют друг друга с днем рождения, но как-то сухо, а на слухи о своем конфликте не отвечают.

Напомним, что Ольга Бузова прославилась благодаря проекту «Дом-2», где она была сначала участницей, а потом и ведущей. Сейчас она является одной из самых популярных персон отечественного шоу-бизнеса: ведущая, певица, актриса, писательница, бизнесвумен. Бузова штурмует любые площадки, на которые только положит глаз. Младшая сестра тоже старается стать успешной и, как замечают пользователи, берет пример именно с Ольги. Например, Анна тоже пыталась закрепиться на «Доме-2» вслед за сестрой, но не продержалась там дольше одного месяца. Она получила экономическое образование и в 2013 году вместе с пробивной сестрой открыла магазин по продаже бижутерии. Ольга задействовала свою младшую сестру и в проекте «Замуж за Бузову», где Анне досталась функция наблюдателя за потенциальными женихами.

У Анны Бузовой есть свой бренд обуви, а также она открыла салон красоты. У Бузовой-младшей большие амбиции в сфере бизнеса, но пока говорят лишь о ее сестре, ее различных бизнес-проектах и успехах.