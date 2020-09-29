Обозреватель: Эрдоган не может отменить выборы, поэтому он избавляется от своих соперников

«Это связано с тем что Партия справедливости и развития (ПСР) убедилась, что они не могут прийти к власти с помощью «обычных» и «нормальных» выборов. Поскольку президент не может полностью отменить выборы, он намерен прийти на них, избавившись от оппозиции», — пишет он в статье в Evrensel.

Автор пишет, что власти Турции на прошлой неделе арестовали 82 человека, включая бывших депутатов парламента, мэров и экс-партийных председателей Демократической партии народов (ДНП), в рамках расследования по факту протестов в связи с Кобане в 2014 году.

Напомним, что в октябре 2014 года на населённом преимущественно курдами юго-востоке Турции демонстранты устроили акции протеста, обвинив турецких военных в том, что они не предпринимают никаких усилий, находясь в районе, где боевики ИГИЛ (запрещена в РФ) осаждают Кобане, курдский город на границе с Сирией. Последующие столкновения между протестующими, фундаменталистскими группами и турецкими силами безопасности привели к гибели не менее 37 человек.

Сопредседатель ДПН Первин Булдан отметила, что операция была политически мотивированной и стала местью за выборы 7 июня 2015 года, когда ПСР потеряла подавляющее большинство в парламенте, а прокурдская партия стала третьей по величине партией в стране с 80 депутатами, уточняет обозреватель.

«Эта операция является частью стратегии репрессий и нейтрализации профессиональных палат, ассоциаций адвокатов, женского движения и профсоюзов, которых правительство считает потенциальным противником», — отмечает Чаралан.

ПСР Эрдогана потерпела серьёзный удар на местных выборах 2019 года, потеряв четыре из пяти самых густонаселенных провинций Турции, включая Стамбул, финансовый центр, и Анкару, столицу, напоминает он.