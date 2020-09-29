Ответственность грузчиков за сохранность вещей при переезде

Несмотря на предвзятость профессия грузчик, это уважаемая профессия. В ней преимущественно, используется физическая и умственная сила человека для погрузки, выгрузки, такелажа, перекатывание и подъема грузов. Логично, что корень слова грузчик происходит от слова «груз».

Профессия грузчика ярко отражена в ряде известных кинофильмов, литературе, песнях и стихах. Например, одесские грузчики были широко известны в СССР тем, что были объединены профсоюзом и отстаивали свои права и интересы. Репортер Джонсон в 1949 году был награжден Пулитцеровской премией за детектив «Преступность на набережной», опубликованный Нью-Йорк Сан. После чего этот материал был взят за основу известного фильма «На набережной», в котором Марлон Брандо сыграл роль грузчика со всеми профессиональными обязанностями.

Десятки миллионов грузчиков работают по всему миру, это говорит о том, что эта профессия распространена и востребована независимо от развития технологического прогресса. Киевские грузчики справиться с любым видом работы. Это обученные люди с большим опытом работы.

Профессиональные грузчики, во-первых, имеют достаточный для таких случаев уровень физической подготовки, во-вторых, используют такелажные устройства — лебедки, ремни, специальные тележки для перемещения предметов по лестнице и прочее. К такелажу относятся и поверхностные работы, ведь далеко не все многоквартирные дома оборудованы грузовыми лифтами.

Здесь профессионализм грузчика особенно важен для хранения вещей: например, при спуске двухкамерного холодильника с пятого этажа «хрущевки». Дешевле нанять специалистов, чем отдавать в ремонт пострадавшую при переезде дорогую технику. Кроме того, обратившись к профессиональным грузчикам, можно значительно сократить время погрузки.

Вынос мебели. Для того чтобы благополучно вынести мебель, нужны не только сильные руки и широкие плечи. Физическая сила грузчика — это еще не все, большое значение имеют навыки и опыт. Самостоятельный вынос мебели часто заканчивается разбитой техникой, поцарапанной мебелью, сорванной спиной.

Загрузка и разгрузка. Важнейшие этапы в работе грузчиков. От профессионализма последних здесь также зависит и сохранность вещей, и экономия времени.

Транспортные услуги. Мувинговая компания, как правило, готова предложить клиенту несколько машин на выбор с различным объемом кузова, чтобы заказчик смог выбрать подходящий для его ситуации вариант. Кроме того, клиенту предоставят услуги экспедитора, который возьмет на себя ответственность за сохранность груза и проследит, чтобы ничего не повредилось в пути.