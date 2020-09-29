Ростелеком поддержал Международный форум Алтай-Азия 2020 Барнауле

«Ростелеком» выступил генеральным партнером IV Международного образовательного форума «Алтай-Азия 2020», прошедшего 24-26 сентября в режиме прямой онлайн-трансляции на площадке Алтайского госуниверситета. Компания рассказала ученому сообществу о готовности принимать и обучать выпускников вузов. Сегодня доля сотрудников «Ростелекома» в возрасте до 30 лет составляет 14 % и постоянно растет.

В этом году главная тема Международного образовательного форума звучала как «Евразийское образовательное пространство, новые вызовы и лучшие практики». Цель встречи — создание площадки для конструктивного диалога университетов, бизнес-компаний и органов власти.

Руководитель офиса трансформации макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Ольга Дьячук выступила в одном из шорт-треков форума по теме «Цифровое лидерство». Она отметила, что федеральный оператор уверенно идет по пути цифровой трансформации бизнеса, увеличивая долю инновационных продуктов, современных технологий и одновременно развивая кадровый потенциал. Сегодня в компании работают 130 тысяч сотрудников, и каждый работник, по ее словам, оставляет свой «цифровой след».

Ольга Дьячук, руководитель офиса трансформации макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком»: «Ростелеком» — это территория возможностей. Быть активным сотрудником компании — значит находиться в составе нескольких виртуальных команд в режиме постоянного развития, непрерывного обучения и профессионального роста. Любой специалист может заявиться на «Биржу талантов», стать амбассадором или членом команды ПСР*, подать свою идею на «Портал идей» или реализовать любую другую, а также номинироваться на корпоративную премию «Признание». Компания приветствует и поощряет активных и талантливых, например, выплачивает авторам и реализаторам идей денежное вознаграждение за улучшения внутренних бизнес-процессов.

В «Ростелекоме» в режиме 24/7 доступен собственный онлайн-университет с обучением в формате digital, действуют программа iMBA и школа программирования, есть своя корпоративная онлайн-библиотека. В Алтайском филиале компании запущен институт менторства, который предполагает «живое» общение руководителей с молодыми специалистами и реальную «прокачку» их профессиональных возможностей.

В «Алтай–Азии 2020» приняли участие представители ведущих университетов Германии, Китая, Японии, Казахстана, Таджикистана и других стран Центральной и Юго-Восточной Азии. Всего — 5000 участников из 90 городов мира. На 14 специализированных площадках мероприятия с докладами выступили более 100 спикеров и экспертов.

Образовательный форум проходил при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Национального фонда подготовки кадров, Ассоциации азиатских университетов, Правительства Алтайского края и Алтайского отделения российского профессорского собрания. «Ростелеком» оказал организаторам помощь в открытии вебинарной комнаты.

*Производственная система «Ростелекома» — философия бережливого производства, позволяющая открыто говорить о проблемах и способах их решения, меняя бизнес-процессы к лучшему общими усилиями, без дополнительных ресурсных затрат.