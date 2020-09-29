Новое открытие перевернуло представление ученых о Марсе

Очередные открытия на Красной планете удивило ученых, заставив переосмыслить многие вещи. Как оказалось, под южным полюсом Марса имеется пару жидких объектов, которые могут являться озерами, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.До новых наблюдений астрономы считали, что на Марсе имеется только большое соленое озеро. Теперь, может быть, удастся найти распространенные формы жизни на соседней планете.Открытие позволил сделать радар MARSIS, который изучает недра и ионосферу с космического аппарата Mars Express. Каждый раз, когда от радара исходят радиолокационные импульсы, они проходят через грунт и ледяные шапки Марса. За счет этой технологии получается детально изучить Красную планету, даже не контактируя с ее поверхностью. Первое озеро учёные обнаружили в 2018 году. Тогда оно стало самым масштабным и важным. Специалисты питали надежды, что вскоре найдут инопланетную жизнь. Теперь эксперты считают, что на Марсе может быть несколько озер, а хотя бы в одном – простейшие формы жизни.Все озёра входят в своеобразную систему, отметила группа ученых из Университета Рома Тре под руководством Елены Петтинелли. Озера могут включать не воду в привычном нам понимании, а некоторую гиперсоленую жидкость со своеобразным составом. Именно соль не дает водоемам замерзнуть в суровых условиях, свойственных Марсу.Изучение Красной планеты продолжается. Детали результатов исследования станут известны чуть позже.