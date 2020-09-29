Постоянная тяга к сладкому может говорить о серьезных заболеваниях

Может оказаться, что пристрастие к сладкому связано не с тем, что вы являетесь сладкоежкой, а с тем, что в организме произошли серьезные изменения, которые в итоге могут привести к возникновению заболеваний, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.У вас может быть нарушено кровоснабжение. Если ваша головная боль легко лечится конфетой, стоит насторожиться. Лучше всего проконсультироваться с терапевтом, чтобы устранить причину симптомов.В организме может быть дефицит хрома. Если в теле недостаточно хрома, то это сказывается на концентрации глюкозы в крови. Сладости содержат много глюкозы, поэтому человек может восполнять ими запасы недостающего вещества. Важно отметить, что перебор с сахаром приводит к тому, что хром вымывается из организма. Получается замкнутый круг, прервать который можно только путем поедания продуктов, богатых хромом: рыбы печени, брокколи, свеклы. Недостаточно магния. Количество этого минерала может восполняться сладостями, но куда лучше кушать более здоровую пищу: зелень, капусту, авокадо, орехи, морскую рыбу. При дефиците магния человек часто страдает головными болями, испытывает усталость и слабость.Инсулинорезистентность. Поджелудочная железа вырабатывает гормон инсулин, который необходим для регулирования уровня сахара в крови. При вырабатывании инсулина глюкоза быстрее проникает в клетки организма, тело вырабатывает энергию. Инсулинорезистентностью называется состояние, когда инсулин не может помочь глюкозе проникнуть в клетки, так как те не поддаются влиянию гормона. Как итог, организм быстрее начинает испытывать голод, требуя быстрые углеводы (сладкое). Кроме того, возникает риск развития сахарного диабета.Психологическая зависимость. Бывает, человек просто не может без сладкого: ему постоянно нужно что-то жевать вкусненькое. В таком случае рекомендуется хотя бы уменьшить порции. Побороть эту привычку можно, только если найти ей замену. Можно, например, кушать фрукты.