Назван витамин, который поможет быстрее победить коронавирус

Ученые полагают, что значительно быстрее победить коронавирус поможет витамин D. К такому выводу пришли специалисты из Национальной лаборатории Ок-Ридж, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.При попадании в организм вирус приостанавливает выработку витамина D, за счет чего темпы заражения только увеличиваются, а симптомы становятся более ярко выраженными. В случае отдельного приема этого витамина восстановление происходит гораздо быстрее.Витамин D связывается с некоторыми рецепторами в системе VDR. В теле зараженных людей количество витамина D падает в два раза, что говорит о негативном влиянии со стороны коронавируса. Некоторое исследование прошло в Индии, в нем приняло участие 76 пациентов. Часть людей принимала холекальуиферол (рецептурная форма витамина D), а часть – таблетки-пустышки (исследователи ожидали проявление эффекта плацебо). Как итог, из 26 пациентов, которые получали плацебо, 13 были направлены в отделение интенсивной терапии, а 2 умерли. Из тех людей, которые принимали витамин D, в отделение интенсивной терапии отправили только одного. Смертей не оказалось.Практически все ученые из разных уголков Земли получают одинаковые результаты. Например, об эффективности витамина D отчитался и Бостонский университет. Чем ниже концентрация этого витамина в организме, тем выше шансы заболеть коронавирусом.Определенное количество витамина вырабатывается в коже при попадании солнечных лучей. Специалисты советуют регулярно гулять на солнечном свету в течение получаса в период с 10:00 до 15:00. Витамина D много и в продуктах: рыбе, сливочном масле, сыре, яичном желтке, грибах лисичках, дрожжах.