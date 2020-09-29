«Только вышла из декрета»: Анастасия Костенко купила квартиру в элитном комплексе

Жена футболиста только в сентябре вышла на работу.

26-летняя жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко похвасталась важным приобретением. Мама двоих детей купила квартиру в элитном жилом квартале «Кутузов GRAD II», строительство которого завершится в Москве только в следующем году. Костенко поделилась видео 28 сентября, как проходила покупка, и отметила, что для нее это особенный день.

«Моя первая квартира. Здесь и слов-то никаких не нужно, только эмоции. Счастлива, рада и очень собой горжусь. Выбор есть всегда!» — порадовалась Костенко.

Отметим, что супруга футболиста – мама двоих детей. В июле 2018 года она родила дочь Милану, а в феврале 2020 у пары появилась еще одна дочь, которую назвали Евой. Долгое время основным источником дохода у Анастасии оставался ее Instagram, на площадке которого она размещала различную рекламу брендов. А в сентябре 2020 она стала ведущей спортивной программы «Ак Барс Шоу» в Казани. К тому же, молодая мама вырвала алименты у бывшей жены своего возлюбленного, Оксаны Пономаренко, которая воспитывает старшую дочь Тарасова – Ангелину.

Костенко не понравилось, что старшей дочери присудили алименты в размере ¼ части дохода ее мужа + фиксированные 104 тысячи рублей. Она восприняла это как ущемление прав своих детей и тоже подала на алименты. При таком раскладе размер алиментов пересмотрели, а требование Костенко удовлетворили. Конечно, разводиться пока никто не собирается. Таким образом, считают пользователи, Анастасия просто хотела сделать так, чтобы бывшая жена получала меньше, чем ей присудили ранее.

И хотя сама Костенко не указала площадь новых апартаментов и их стоимость, в СМИ есть информация, что покупка недвижимости обошлась ей не менее чем в 17 млн рублей. Пользователи и хотели порадоваться за успешную молодую маму, только что вышедшую из декрета и уже сумевшую купить сама, как она подчеркивает, квартиру в Москве. Но людей смущает формулировка Костенко. Девушка в программе то и дело подчеркивала, что она – жена футболиста, употребляла местоимение «мы» и говорила, что у них все общее. А как дошло до своей покупки, так это уже не «наше», а «мое».

«Правильно написала «моя первая квартира». Не наша, а моя!», «Получается, семья на фото у вас «крепкая», «счастливая». Мимимишное все, а как квартиру так – «мое», «Почему «моя»? Разве вы не семья, разве не «ваша»?», «Поздравляю, но если есть семья, то в ней нет слова «Я», есть только «МЫ», — отметили пользователи.

Напомним, в начале 2020 года 33-летний футболист Дмитрий Тарасов подписал контракт с ФК «Рубин», после чего вместе с семьей переехал в Казань. Там нашлась работа и для его супруги на местном ТВ. Впрочем, выпускницу журфака РУДН раскритиковали за непрофессионализм и косноязычие. Зрителей возмутило, что ведущая спортивной передачи совсем не разбирается в спорте, да к тому же запинается и все время повторяет, что она – жена футболиста.

Костенко оправдалась за провал в первом выпуске и объяснила, что она вовсе не спортивный эксперт, а просто ведущая. А что касается косноязычия, то молодая мама отметила, что она активно упражняется, чтобы поставить правильную речь.