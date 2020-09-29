Десятки работников бийского оборонного предприятия могут быть уволены конца года

Несколько десятков сотрудников Федерального научно-производственного центра «Алтай» могут ожидать сокращения, которое, вероятно, произойдет уже в ноябре текущего года. Копия соответствующего приказа опубликована в Telegram-канале «Красный корень». Последняя волна массовых увольнений на оборонном предприятии прокатилась в 2016 году.

Источник опубликовал приказ руководства АО ФНПЦ «Алтай», согласно которому 30 сотрудников цеха № 1 будут сокращены. Среди этих работников мастера производственных участков, слесари-монтажники, инженеры-технологи, аппаратчики приготовления смеси и т. д. В документе указано, что увольнения запланированы в целях оптимизации работы цеха и повышения эффективности его работы.

Данный документ датирован 15 сентября. В нем начальнику цеха дается поручение по определению сотрудников, подлежащих сокращению с 15 ноября. Также будет утверждено новое штатное расписание, которое с этого дня вступит в силу.

ИА «Банкфакс» обратилось за комментарием в центр занятости населения Бийска, чтобы узнать, подавал ли ФНПЦ «Алтай» уведомление о высвобождении работников. В ЦЗН оперативно не прокомментировали ситуацию, в связи с этим был направлен запрос.

На самом предприятии «Банкфаксу» пообещали прояснить ситуацию позднее, но на момент публикации материала ответ не поступил. В адрес АО также был направлен запрос.

Напомним, что основная нагрузка мощностей ФНПЦ «Алтай» обеспечивается оборонными заказами. При этом известно, что последние несколько лет предприятие испытывает экономические подъемы и спады. Речь об этом шла еще в 2016 году, когда появилась информация о сокращениях рабочих. Уже тогда появились первые предположения о полном закрытии производства. Однако оно осталось на плаву после вмешательства на тот момент губернатора Александра Карлина.

Также стоит добавить, что плачевному положению организации могла поспособствовать бывшая депутат Алтайского Заксобрания Ирина Теплова, которая, согласно решению суда, вместе с сообщниками растратила около 100 млн рублей путем конструкторских подрядов, которые на деле не исполнялись. За это преступление она была приговорена к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и штрафом в 1 млн рублей.