Осенние каникулы для школьников Москвы составят две недели

Осенние каникулы у московских школьников продлятся дольше обычного — столичные власти решили отправить их по домам в октябре сразу на две недели. Таким образом они рассчитывают снизить заболеваемость. Соответствующий указ уже подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Осенние каникулы в Москве будут две недели

Каникулы продлятся с 5 по 18 октября. Это касается всех московских школ, в том числе тех, где каникулы обычно начинаются в другое время. Сергей Собянин пояснил, что это делается для того, чтобы оградить детей от лишних контактов и не подвергать дополнительному риску в период роста заболеваемости.

На этот же период приостановят свою работу и детские досуговые учреждения. Детских садов это, однако, не коснется, они продолжат работать в обычном режиме. Собянин уточнил, что в этот период детям лучше отказаться от поездок на общественном транспорте и посещения торговых центров. Гулять во дворе или в ближайшем парке, однако, не возбраняется.

Дистанционных занятий в период этих внеплановых каникул не будет, уточнил мэр столицы. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявлял накануне, что речи о массовом переводе школьников на дистанционку, как это было весной, сейчас не идет.

В школах Москвы каникулы до пандемии начинались с 5 октября и длились одну неделю. В части учреждений детей отправляли отдыхать позднее.

Напомним, 25 сентября столичный градоначальник поручил усилить контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в общественном транспорте, такси, на железнодорожных вокзалах и в магазинах. Кроме того, Собянин выдал рекомендацию предприятиям по возможности вернуть как можно сотрудников на дистанционный формат работы, а пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.