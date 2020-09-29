Трамп назвал больными заявляющих, что он хотел выдвинуть дочь в вице-президенты

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Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп назвал больными утверждающих, что он хотел выдвинуть свою дочь Иванку на пост вице-президента, когда тот баллотировался в американские лидеры в 2016 году. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, это фейковые новости телеканала CNN.

«Неверно и совершенно нелепо. Эти люди больны!», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее в СМИ сообщали, что об выдвижении Иванки Трамп также говорится в книге бывшего менеджера избирательного штаба Трампа Рика Гейтса «Нечистая игра: история инсайдера о том, как Трамп победил, Мюллер провалился, а Америка проиграла», она появится в американских магазинах 13 октября.

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