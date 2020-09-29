Власти Германии подтвердили встречу Навального с Меркель

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Ситуация у клиники «Шарите» в Берлине, где проходит лечение Алексей Навальный, сентябрь…

Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт подтвердил информацию, что канцлер Ангела Меркель посетила блогера Алексея Навального во время его лечения в берлинской клинике Charite.

«Да, я могу (подтвердить)», — заявил Зайберт на брифинге.

Он добавил, что встреча была не «тайной», как ранее писали СМИ, а «частным визитом». Беседа носила «доверительный» характер, уточнил представитель кабмина ФРГ.

Ранее издание Spiegel сообщило о «тайной» встрече Меркель и Навального. Сам же блогер заявил, что встреча была не тайной, а частной.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме. 7 сентября Навального выписали из больницы.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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