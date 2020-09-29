«Худшее, что могло случиться»: конфликт в Карабахе рискует стать «бомбой» для России

Политолог Алина Жестовская – о непрогнозируемых последствиях войны в Закавказье

Конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжается. Так, военные силы Азербайджана перешли к широкомасштабному наступлению по нескольким направлениям в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщил в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. По его словам, «враг начал новую масштабную атаку в долине Аракса и районе Матагис-Талиш». По словам Ованнисяна, Армения успешно отражает нападение и смогла уничтожить часть техники и живой силы противника. Согласно его сообщению, Азербайджан потерял 22 танка, 10 единиц бронетехники, более 370 военнослужащих. О том, чем конфликт уже в недалеком будущем рискует обернуться для России – в авторской колонке политолога Алины Жестовской.

Война в Нагорном Карабахе — худшее, что могло с нами случиться. Потому, что это не типичная территориальная или ресурсная дележка. Это конфликт наций и религий. И это конфликт, в который стороны ввязываются с азартом, в котором с мальчишеским задором желает поучаствовать население и уроженцы двух государств. Не по принуждению власти, а в едином с ней порыве.

Ну а то же, что действия разворачиваются на территории «республики Архац», формирует обманчивый эффект отсутствия угроз для мирных граждан Армении и Азербайджана.

Сейчас множество моих коллег, аналитиков утверждают, что истинными модераторами конфликта являются Турция (Азербайджан) и Россия (Армения). Понимаю, что некоторым везде хочется видеть или хотя бы пытаться «прикрутить» «стальную руку Кремля».

Россия призывает прекратить военный конфликт в Нагорном Карабахе

Кому-то кажется, что это в очередной раз подтвердит наше имперское могущество? По мне — так лишний раз скомпрометирует. Тем более, что у Российской Федерации на фоне обострившегося силового конфликта между христианами и мусульманами сейчас усилятся и свои внутренние проблемы. В Башкортостане местные националисты уже выступают в поддержку Азербайджана и заявляют о готовности к активным действиям ради усиления тюркского мира. И стоит особо отметить, что в республике без того существует определенный конфликт как раз между башкирами и армянами, стимулируемый неразумной национальной политикой как официальной власти, так и ее оппонентов.

Участники карабахского конфликта несколько лет открыто задирались и провоцировали друг друга на приграничной территории. Наивно думать, что кто-то из этих горячих парней сейчас одумается и сложит оружие. Еще глупее полагать, что эта война не коснется никого за пределами Архаца. Лично я крайне опасаюсь угрозы возникновения локальных силовых столкновений диаспор, эскалации национальной ненависти и возможных актов терроризма.

Потому, на мой взгляд, сегодня же вечером те же российские азербайджанцы и армяне, представители мудрейших общин должны сесть за один стол и подготовить обращения к властям своих родных государств и землякам с просьбой немедленно остановить кровопролитие и вернуться к «худому» миру. Ни один принцип, ни одна амбиция, ни один миллиметр земли не стоят человеческой жизни.