Родители расстрелянных алтайских солдат потребовали Рамиля Шамсутдинова компенсацию морального вреда

Семьи военнослужащих, погибших и пострадавших во время расстрела, учиненного рядовым Рамилем Шамсутдиновым в Забайкалье, хотят получить с него почти 27 млн рублей за моральный вред. Об этом сообщает Telegram-канал издания Mash. Какую долю из этих денег потребовали семьи убитых и раненых алтайских солдат не уточняется.

По данным издания, 29 сентября второй Восточный окружной военный суд должен начать рассмотрение дела Рамиля Шамсутдинова, возбужденное по п. п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом), ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). Однако на сайте суда эта информация отсутствует. Несколько дней назад выяснилось, что Шамсутдинов признал вину и в том числе указал, что добивал сослуживцев контрольными выстрелами.

Mash стало известно, что 10 семей погибших и пострадавших требуют разные суммы за моральный вред, связанный с гибелью и ранениями близких. В общей сложности эта сумма составила 26,7 млн рублей. Какую долю этой суммы требуют родные трех погибших и одного раненого алтайских срочников – неизвестно. Уточняется лишь, что претензии семей погибших офицеров исчисляются большими суммами, чем в случае с семьями солдат.

Напомним, что Шамсутдинова арестовали в октябре 2019 года, после того, как он расстрелял своих сослуживцев, в том числе двух офицеров в в/ч 54160 в Забайкалье. Как установило следствие, 25 октября 2019 года Шамсутдинов, имея при себе вверенный ему для несения службы автомат АК-74М, прибыл с другими военнослужащими на территорию комплекса подготовки дежурной смены и проследовал к учебному месту «Стол снаряжения магазинов (обойм)». Получив четыре полностью снаряженных магазина к автомату по 30 патронов каждый, он расстрелял своих сослуживцев, целясь им в область головы, груди и спины. Израсходовав первый магазин, он присоединил второй и продолжил стрельбу. Предполагая, что некоторые из военнослужащих могли выжить, Шамсутдинов осмотрел их и, обнаружив раненых, попытался добить их контрольными выстрелами. Минобороны объясняло случившееся произошедшим у срочника нервным срывом по личным причинам, не связанным со службой. Отец Шамсутдинова в свою очередь заявлял, что следствие хочет скрыть дедовщину в армии.

Согласно выводам комплексной судебной психолого-психиатрической стационарной экспертизы, Шамсутдинов не страдал каким-либо психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. При этом отец Рамиля Шамсутдинова Салим в ранее утверждал, что во время проведения экспертизы его сын жаловался на оскорбления и предвзятое отношение со стороны экспертов института имени Сербского.

Позже Рамиль Шамсутдинов написал открытое письмо, в котором извинился перед родственниками погибших. По его словам, он «пошел на крайний шаг», поскольку больше не мог терпеть издевательств и не видел другого выхода. В дедовщине, в частности, обвиняли военнослужащего Руслана Мухатова, в его отношении было возбуждено уголовное дело. В итоге суд 3 марта признал его виновным и приговорил к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Любопытно, что на процессе не было выявлено связи между действиями Мухатова и стрельбой Шамсутдинова в военной части. Об этом сообщил на судебном заседании 3 марта прокурор. «Сторона обвинения обращает внимание участников судебного заседания на то, что в ходе рассмотрения настоящего уголовного дела причин и связи между действиями Мухатова и совершенного 25 октября 2019 года Шамсутдиновым преступления в отношении своих сослуживцев, не установлено», – сказал гособвинитель.