Россияне опасаются нового карантина

Эксперты говорят о возможных повторных ограничениях из-за второй волны коронавируса. Данные высказывания уже нервируют россиян, которые в этом году столкнулись не только с новым вирусом, но и резким падением доходов.Карантин осенью 2020 года: будет ли вновь режим самоизоляцииПредставители Всемирной организации здравоохранения дают неутешительные прогнозы. По словам специалистов, коронавирусом переболеют около 70% населения на Земле. В российских регионах эпидемиологическая обстановка после летнего затишья начала ухудшаться. Каждый день наблюдается прирост числа новых заболевших Civid-19.С начала пандемии в России зафиксировано более 1,1 млн инфицированных. Из них 936 тысяч победило болезнь, более 20 тысяч граждан скончались.

Несмотря на ежедневный рост числа заболевших, российские власти не спешат вводить повторный карантин. По словам правительства, сейчас ситуация не является критичной. К тому же государственный бюджет вряд ли снова выдержит повторные карантинные ограничения. Если эпидемиологическая обстановка начнет резко ухудшаться, чиновникам придется вводить новый режим самоизоляции. Правда, на этот раз требования могут быть не такими жесткими как весной.Осложнение эпидемиологической ситуации в России приведет к ухудшению настроения граждан. Если правительство вернется к экономической помощи населения в период пандемии, как это было весной-летом 2020 года, то волнений в обществе вряд ли удастся избежать.За прошедшие сутки в России зафиксировано 8?135 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает 28 сентября федеральный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее сообщалось о 7 867 новых случаев коронавирусной инфекции. Более 8000 случаев COVID-19 в сутки предыдущий раз фиксировалось в России 16 июня.