Программу «Материнский капитал» призвали расширить

Правительство РФ могло бы снизить НДФЛ для малообеспеченных граждан. Об этом рассказал доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Так он прокомментировал слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который сказал, что правительству РФ нужны дополнительные меры по снижению бедности и что у правительства есть для этого средства.«Меры снижения бедности — это расширение программы пособий в части социальных пособий, пособий для детей и т. д. Также расширение программы материнского капитала позволит поддержать социально уязвимые слои населения, — поведал экономист. — В части финансирования, возможно, речь идет о привлечении средств от приватизации, повышении налогов для богатых. Также можно предположить, что правительство может снизить НДФЛ для малообеспеченных граждан».Размер материнского капитала в 2021 году: на что можно потратитьМатеринский капитал будет увеличиваться ежегодно, и с 1 января 2021 года его сумма увеличится почти на 23 тыс. рублей, заявил президент России Владимир Путин вчера, 23 сентября, в ходе встречи с сенаторами.«Уже в текущем году размер материнского капитала увеличен до 616 617 рублей, право на 466 617 рублей семья получает при рождении первого ребенка… И что так же важно — материнский капитал будет ежегодно индексироваться. С 1 января 2021 года сумма материнского капитала увеличится почти на 23 тыс. рублей и составит 639 432 рубля», — сказал глава государства.При этом сумма выплаты при рождении первого ребенка составит почти 484 тыс. рублей.Кроме того, российский лидер поручил правительству предусмотреть в бюджете увеличение размера выплат для семей с детьми, ежемесячный доход которых не достиг прожиточного минимума на человека в регионе.«Прошу при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты начиная с 2021 года. Правительство должно определить четкие, понятные, справедливые критерии предоставления дополнительной поддержки для тех семей, ежемесячный доход которых не достиг одного прожиточного минимума на человека в регионе», — указал Путин.Он уточнил, что по этим семьям должны быть приняты дополнительные решения и этот механизм будет простым, удобным и понятным для всех.Глава государства напомнил, что ранее для семей с низкими доходами были установлены ежемесячные выплаты на детей. Выплата на ребенка от рождения до трех лет составляет один прожиточный минимум для детей в конкретном регионе. С 1 января была предусмотрена выплата для детей от трех до семи лет включительно. На данный момент ее размер достигает половину регионального прожиточного минимума для детей в конкретном регионе. По словам Путина, в среднем по стране это порядка 5,5 тыс. рублей.

Еще в августе Минтруд РФ сообщал, что материнский капитал в 2020 году более 680 тыс. семей.Материнский капитал в 2021 году будет проиндексирован на 3,7%. Средства смогут получить 1,2 млн семей. Показатели внесены в проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год. Материнский капитал предоставляют в рамках национального проекта «Демография».С помощью средств материнского капитала можно оплатить образование детей, улучшить жилищные условия, получать ежемесячную выплату и приобрести средства для реабилитации детей с ограничениями по здоровью. Также эти средства можно использовать для пенсионных накоплений матери.Направить материнский капитал на образование любого из детей можно сразу после того, как второму, третьему ребенку или последующим детям исполнится три года. Исключение составляет дошкольное образование, в этом случае материнским капиталом можно распорядиться сразу после рождения ребенка, который дает право на сертификат.Средства материнского капитала можно направить не только на оплату самого учебного процесса, но и на содержание ребенка или присмотр и уход за ним в выбранной организации, а также на проживание и оплату коммунальных услуг в общежитии, предоставляемом на период обучения.Важное условие — на дату начала обучения возраст ребенка не должен превышать 25 лет. Кроме того, образовательное учреждение должно находиться на территории России и иметь лицензию на оказание данных услуг.В случае если семья решит направить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, ей придется подождать, пока ребенку в связи с рождением или усыновлением которого возникло право на маткапитал, исполнится три года. Исключения составляют те родители, которые хотят внести первоначальный взнос по жилищному кредиту или займу, а также направить средства материнского капитала на уже имеющуюся ипотеку.Использовать средства семейного капитала можно на приобретение жилья, строительство или реконструкцию частного дома, компенсацию затрат за построенный или реконструированный частный дом, уплату первоначального взноса при получении кредита, в том числе ипотечного. Также направить маткапитал можно на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение или строительство жилья, уплату по договору участия в долевом строительстве, платеж в счет уплаты вступительного взноса или паевого взноса, если владелец сертификата либо его супруг является участником жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива. При этом данное жилье должно находиться на территории России.