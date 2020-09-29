Названы сроки полноценного возобновления авиасообщения с Египтом

Посол Чехии в Каире Ян Фулик сообщил министру туризма и древностей Египта Халеду эль-Анани, что его страна возобновит туристические полеты на курорты Египта с 1 октября. Причем рейсы будут выполняться из Праги сразу на три египетских курорта — в Шарм-эль-Шейх, Хургаду и Марса-Алам, заявил дипломат.Когда откроют Египет для российских туристов: свежие новостиТем временем источник, участвующий в переговорах по возобновлению Россией авиасообщения с туристическими направлениями, сообщил сроки следующей инспекции Росавиации аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха, после которой может быть принято решение о полноценном открытии Египта для российских туристов.Отметим, что Египет уже более месяца соответствует по уровню заболеваемости коронавирусом критериям Голиковой, согласно которым для возобновления авиасообщения со страной в ней удельное число больных ковидом должно быть не более 40 человек на 100 тысяч населения.

Однако источник, участвующий в переговорах по возобновлению Россией авиасообщения с туристическими направлениями сообщил, что очередная инспекция Росавиации по безопасности египетских аэропортов планирует вылететь в страну Пирамид не ранее ноября. Поэтому навряд ли чартерные рейсы из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх смогут быть запущены ранее декабря.Поэтому затягивание открытия Египта для российских туристов крайне болезненно как для туристического бизнеса обеих стран, так и для самих российских туристов, для которых курорты Египта в осенне-зимний период почти не имеют альтернативы: отдых в ОАЭ дороже, а Таиланд и Доминиканы и дороже из-за дальнего перелёта, и закрыты на карантин.В августе были разрешены полеты без ограничений в Танзанию, Лондон и Турцию, а также раз в неделю — в Женеву. В Турцию полетели все крупные российские авиакомпании. В Лондон и до COVID из российских авиакомпаний летал только «Аэрофлот», коммерческие права на полеты в Женеву также имел лишь «Аэрофлот» — он возобновил полеты в эти города. А Танзания никого не заинтересовала.